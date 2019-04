‘İşitme Sağlığında Tanı, Tedavi ve Teknolojik Yaklaşımlar Kongeresi’ni düzenlenleyen Doğuş Üniversitesi, sektörden önemli kişileri bir araya getirdi. Kulak Burun Boğaz (KKB) ve Odyoloji bölümüne dair bilinmesi gerekenlerin konuşulduğu kongrede üniversitenin Odyoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Gör. Ali Ahmet Şirin, “İşimiz insanla ve bundan dolayı her daim en iyisini yapmak zorundayız” dedi.

Odiyometri bölümü öğrencileri, odiyometri bölümü mezunları, farklı üniversiteden öğrenciler, odiyologlar ve Kulak Burun Boğaz (KBB) doktorlarının katılımı ile gerçekleşen kongre, Doğuş Üniversitesi Çengelköy yerleşkesinde gerçekleşti. Cuma ve Cumartesi günleri devam eden kongreye farklı birçok üniversiteden katılım gösteren öğrencilerin ilgisi büyük oldu.

“Topluma daha faydalı bireyler yetiştirmek en büyük amacımız”

Çok önemli bir kongre geçirdiklerini ifade ederek konuşmasına başlayan Doğuş Üniversitesi Odyoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Gör. Ali Ahmet Şirin, “Bu kongre dâhilinde oldukça önemli konuları paylaştık. İleri teknolojik yaklaşımlar, yenilikler bu kongrenin ana konularındandı. Bu toplantılardaki temel amacımız özellikle bu alandaki gelişmeleri yakından sunabilmek ve aynı zamanda gerek öğrencilerimizin eğitimi gerekse mezuniyet sonrası öğrencilerimizin eğitimini güçlendirebilmek. Topluma daha iyi bireyler, işlerini yaparken daha kaliteli ve titiz bireyler olarak yetiştirmek en büyük amaçlarımızdan birisi. Bunu da burada gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Üniversitelerin birinci görevi bilime katkı sağlamak”

Bu kongrede pek çok üniversiteden öğrenci ve öğretim görevlilerini ağırladıklarını söyleyen Şirin, “Üniversitelerin birinci görevi bilime katkı sağlamak. Bunu yapmak zorundayız. Son zamanlara devletimiz sağlık alanında çok önemli gelişmelere imza attı. Hatta uluslararası düzeyde sağlık alanında ülkemizden bahsediliyor ve pek çok kişi sağlık hizmeti alabilmek için ülkemize geliyor. Devletimiz her türlü imkânı sunarken bizlerde üniversiteler olarak bir takım katkılarımız olmak zorunda. Bu durumda da bize düşen kısımda bilimsel alanda katkı sağlamak oluyor. İyi bireyler yetiştirebilmek, özellikle işitme sağlığında bu testleri yapan doktorun sağ kolu diyebileceğimiz Odyolog ve Odyometristleri yetiştirirken kaliteli bir şekilde çıkartmamız gerekiyor. İşimiz insanla ve bundan dolayı her daim en iyisini yapmak zorundayız” diyerek konuşmasını sonlandırdı.