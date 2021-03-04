HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Üniversitelerin ikinci dönemi açılacak mı? YÖK’ten açıklama!

Üniversitelerin ikinci dönemi açılacak mı? YÖK’ten açıklama!

04.03.2021 11:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Üniversitelerin ikinci dönemi açılacak mı? YÖK’ten açıklama!

1 Mart 2021 Pazartesi gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından okulların açılması kararı alınmıştı. İllerin vaka sayılarındaki artışa göre il bazında alınan okulların açılması kararından sonra binlerce üniversite öğrencisi “Üniversitelerin ikinci dönemi açılacak mı?” sorusunu sormaya başladı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının sebebiyle üniversiteler, geçtiğimiz sene Mart ayı itibariyle kapanma kararı almıştı. Mart 2020’den beri üniversite öğrencileri eğitimlerini internet üzerinden çevrimiçi olarak alıyor. Uygulamalı dersler konusunda eksik oluşmaması için geçilmesi planlanan Hibrit sistemi ile üniversitelerin bahar döneminde açılması tekrar gündeme geldi. Peki YÖK’ün üniversiteler ile ilgili kararı ne oldu? Üniversiteler ikinci dönem açılacak mı? YÖK’ten açıklama!

Üniversitelerin bahar dönemi açılacak mı?

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, geçtiğimiz haftalarda çevrimiçi eğitimin verimliliğini ölçmek, öğrenci ve öğretim üyelerinin şikayetlerini ve isteklerini belirleyebilmek için ülke çapında bir anket düzenlemişti. Anket, ulusal anlamda en çok katılım sağlanan anketler arasında yer aldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerin, mesleki hayatlarında bir eksiklik yaşamalarının önüne geçmek için, uygulamalı eğitimin pandemi döneminde nasıl gerçekleşmesi gerektiği hakkındaki fikirleri için öğrenci ve öğretim üyelerine başvurdu. Anket sonucunda çıkan kararları değerlendiren kurul, anket sonuçlarını ve kuruldan çıkan kararları Sağlık Bakanlığı ile paylaştı. Sağlık Bakanlığı, anket sonuçlarını ve salgın dolayısıyla içinde bulunduğumuz durumu değerlendirerek, YÖK’ün bildirisine geri dönüş yaptı. Sağlık Bakanlığı’nın da tavsiyesi ile YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, alınan kararları sosyal medya üzerinden paylaştı.

Buna göre;

-Uygulamaları eğitimlerin “azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması” şartı ile öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze yapılabileceği,

-Teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığı’nın görüşleri ile programda kazandırılması gereken asgari yeterlilikler dikkate alınarak mümkün olduğunca çevrimiçi yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı’nın, vaka sayılarındaki duruma göre dönem ortasında tekrar bir görüş bildirmesi sonucu bu kararların değişebileceğini de açıklamalarına ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya, New York'tan sonra dünyada 2. sırada! Pandemide ortaya çıktı Konya, New York'tan sonra dünyada 2. sırada! Pandemide ortaya çıktı
YÖKDİL geç başvuru tarihi ne zaman? YÖKDİL geç başvuru tarihi ne zaman?
Noter nasıl olunur? Noter katibi, noter memuru, noter veznedarı olma yoluNoter nasıl olunur? Noter katibi, noter memuru, noter veznedarı olma yolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Diğer Haberler

Lise sınavları ne zaman yapılacak? Ziya Selçuk açıkladı!

Lise sınav tarihleri

YÖKDİL geç başvuru tarihi ne zaman? YÖKDİL başvuru ve geç başvuru tarihi açıklandı

YÖKDİL geç başvuru tarihi ne zaman?

Okullar tam gün mü, yarım gün mü?

Okullar tam gün mü, yarım gün mü?

AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları

AÖL sonuçları açıklandı mı?

MSÜ geç başvuru günü! MSÜ sınav ücreti ne kadar?

MSÜ son başvuru ne zaman?

Son Dakika: 2020-ALES/2 sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.