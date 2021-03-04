Üniversitelerin ikinci dönemi açılacak mı? YÖK’ten açıklama!

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının sebebiyle üniversiteler, geçtiğimiz sene Mart ayı itibariyle kapanma kararı almıştı. Mart 2020’den beri üniversite öğrencileri eğitimlerini internet üzerinden çevrimiçi olarak alıyor. Uygulamalı dersler konusunda eksik oluşmaması için geçilmesi planlanan Hibrit sistemi ile üniversitelerin bahar döneminde açılması tekrar gündeme geldi. Peki YÖK’ün üniversiteler ile ilgili kararı ne oldu? Üniversiteler ikinci dönem açılacak mı? YÖK’ten açıklama!

Üniversitelerin bahar dönemi açılacak mı?

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, geçtiğimiz haftalarda çevrimiçi eğitimin verimliliğini ölçmek, öğrenci ve öğretim üyelerinin şikayetlerini ve isteklerini belirleyebilmek için ülke çapında bir anket düzenlemişti. Anket, ulusal anlamda en çok katılım sağlanan anketler arasında yer aldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerin, mesleki hayatlarında bir eksiklik yaşamalarının önüne geçmek için, uygulamalı eğitimin pandemi döneminde nasıl gerçekleşmesi gerektiği hakkındaki fikirleri için öğrenci ve öğretim üyelerine başvurdu. Anket sonucunda çıkan kararları değerlendiren kurul, anket sonuçlarını ve kuruldan çıkan kararları Sağlık Bakanlığı ile paylaştı. Sağlık Bakanlığı, anket sonuçlarını ve salgın dolayısıyla içinde bulunduğumuz durumu değerlendirerek, YÖK’ün bildirisine geri dönüş yaptı. Sağlık Bakanlığı’nın da tavsiyesi ile YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, alınan kararları sosyal medya üzerinden paylaştı.