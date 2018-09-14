HABER

Üniversitelerin özerkliği için önemli adım! İşte yeni değişiklikler

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 01:19 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile üniversitelerin özerkliği ile ilgili önemli bir adım atıldı. 12 Eylül kalıntısı izin sistemi sonlandırılırken rektörlerin kadro işlemlerinin de objektif kriterlere bağlanmasının yolu açıldı.

Üniversitelerin özerkliği için önemli adım! İşte yeni değişiklikler

Düzenleme ile 10 Temmuz 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin "açıktan ve nakil suretiyle atama sayıları" başlıklı 11. maddesine yeni fıkra eklendi.

Buna göre, öğretim elemanı kadrolarına, devlet yükseköğretim kurumları bünyesindeki birimler, önlisans, lisans ve lisansüstü programlarının sayısı, niteliği ve öğrenci sayıları ile yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim dışında yürüttüğü hizmetler dikkate alınarak YÖK tarafından çıkarılan norm kadro yönetmeliğine göre ilgili devlet yükseköğretim kurumunca atama yapılacak.

Geçici madde gereğince de norm kadro yönetmeliği 60 gün içerisinde yürürlüğe konulacak. Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar yükseköğretim kurumları, atama yetkisini yönetmeliğin yürürlüğe girmesini beklemeden kullanabilecek.

KEYFİ KADRO DAĞITMANIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Kadro ilanına üniversiteler artık YÖK’ten izin almadan çıkacak. Bugüne dek rektörler için YÖK’ten kadro almak zorlu bir süreçti. Kadro sayı olarak alındığında da istenildiği gibi kullanılıyordu. Yeni düzenleme ile rektörler kadro için izin almayacak ama kendisine tahsis edilmiş olan kadroları norm kadro yönetmeliğine uygun kullanacak. Üniversitelerin özerkliği için önemli bir adım olarak değerlendirilen düzenleme ile rektörlerin keyfi kadro dağıtmasının da önüne geçilecek

PARTNERÜnlü isimlerin 'nereden nereye' dedirten önceki meslekleriÜnlü isimlerin 'nereden nereye' dedirten önceki meslekleri
Polis ve MİT'ten İstanbul'da 'gaybubet evi' operasyonu: 6 kişi yakalandı Polis ve MİT'ten İstanbul'da 'gaybubet evi' operasyonu: 6 kişi yakalandı
İstanbul'da sağanak yağışİstanbul'da sağanak yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete üniversite Akademisyen Kadro

En Çok Okunan Haberler

ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı

ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Ece Erken'den Nihat Doğan yorumu: Bizim de bildiğimiz çok şey var

Ece Erken'den Nihat Doğan yorumu: Bizim de bildiğimiz çok şey var

Acun yeni transferiyle selfie yaptı

Acun yeni transferiyle selfie yaptı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde öğretmene cinsel içerikli görüntüleriyle şantaj! Ev ve arabasını sattı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde öğretmene cinsel içerikli görüntüleriyle şantaj! Ev ve arabasını sattı

Kastamonu'da dolu yağdı, hayat felç oldu! Elektrik ve internet gitti

Kastamonu'da dolu yağdı, hayat felç oldu! Elektrik ve internet gitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Polis ve MİT'ten İstanbul'da 'gaybubet evi' operasyonu: 6 kişi yakalandı

Polis ve MİT'ten İstanbul'da 'gaybubet evi' operasyonu: 6 kişi yakalandı

13 Eylül Süper Loto Çekiliş Sonuçları: Süper Loto'da ikramiye katlanmaya devam ediyor!

13 Eylül Süper Loto Çekiliş Sonuçları: Süper Loto'da ikramiye katlanmaya devam ediyor!

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 14 Eylül Cuma hutbesi)

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 14 Eylül Cuma hutbesi)

Cuma namazı saat kaçta? 14 Eylül 2018 diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 14 Eylül 2018 diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları resimli yeni 2018 - Sevdikleriniz için en güzel, anlamlı, güncel Cuma mesajları

Cuma mesajları resimli yeni 2018 - Sevdikleriniz için en güzel, anlamlı, güncel Cuma mesajları

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.