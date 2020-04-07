Üniversitelerin uzaktan eğitimiyle ilgili dikkat çeken araştırma!

ÜniAr tarafından "Gençler dersler nasıl gidiyor" sloganı ile yürütülen araştırmaya, 111 devlet ve 52 vakıf olmak üzere 163

üniversitede uzaktan öğrenim gören 18 bin öğrenci katıldı.

Online anket yöntemiyle 15 farklı fakülte türünü kapsayacak şekilde yapılan araştırmada, öğrencilere uzaktan eğitime ilişkin sorular yöneltildi.

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 66'SINDA BİLGİSAYAR VAR



Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 57'si son bir haftada evden hiç çıkmazken, yüzde 22'si bu sürede evlerinden en az 3

kez dışarı çıktı. Öğrencilerin yüzde 66'sının bilgisayarı ya da tableti ve evinde internet bağlantısı bulunuyor.

Öğrencilerin yüzde 63'ü YÖK'ün aldığı kararları "iyi" ve "çok iyi" şeklinde değerlendirirken, sadece yüzde 9'u "çok kötü" yorumunda bulundu. "Kötü" değerlendirmesini yapanların çoğunluğunun yapılamayan uygulama derslerinin yoğun olduğu bölümlerin öğrencileri olduğu anlaşıldı.

Öğrencilerin yüzde 74'ü uzaktan eğitimle ilgili YÖK'ün açıklamalarını ve bilgilendirmelerini yeterli, yüzde 13'ü ise yetersiz buldu.