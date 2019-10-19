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Üniversiteli 2 kızın hayatını kaybettiği kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2019 12:11 | Son Güncelleme

NİĞDE'de, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencileri Fatma Gül Uzun (23) ve Kader Karaca’nın (22) otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencileri Fatma Gül Uzun (23) ve Kader Karaca’nın (22) otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Niğde- Bor karayolunda meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü öğrencileri Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca'ya çarptı. Kazada, Uzun ve Karaca yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, Ö.G.'yi gözaltına aldı.

CENAZELER, MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Kader Karaca'nın cenazesi memleketi Rize'nin Ardeşen ilçesine, Fatma Gül Uzun'un cenazesi ise Bursa'ya gönderildi.

Bu arada, kaza anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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