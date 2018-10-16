Üniversiteli Ahmet, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birinci oldu

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli sporcu Ahmet Recep Cabaoğlu, 12- 21 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen, 'Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda kendi kilosunda birinci oldu.
Türkiye'nin ev sahipliğinde bu yıl 40'ıncısı düzenlenen, 'Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası', 12 ülkeden bine yakın sporcunun katılımıyla Antalya'da başladı. Şampiyonada milli sporcu Elazığ Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli sporcu Ahmet Recep Cabaoğlu, 60 kiloda 14 rakibini geride bırakarak yeni dünya rekorunu kırdı. Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Fırat Üniversitesi sporcularının ve takımlarının önemli başarılara imza attıklarını belirterek, kazanılan başarıların üniversitenin tanıtımı noktasında önemli olduğunu kaydetti.
Rektör Prof. Dr. Demirdağ, Ahmet Recep Cabaoğlu'nu tebrik etti.
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