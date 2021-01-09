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Üniversiteli Aleyna'dan acı haber! Evinde ölü bulundu

09.01.2021 16:03 | Son Güncelleme:
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Üniversiteli Aleyna'dan acı haber! Evinde ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üniversiteli Aleyna Yurtkölesi (22), yalnız yaşadığı apart dairesindeki yatağında ölü bulundu. Vücudunda yara ya da darp izine rastlanmayan Yurtkölesi'nin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Yunus Emre Mahallesi 6422 Sokak'taki apart dairesinde yalnız yaşayan Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açıp, girdikleri evde Yurtkölesi'ni yatağında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yurtkölesi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Olay yeri inceleme ekibi, evde detaylı inceleme yaptı, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını kontrol etti. Vücudunda yara ya da darp izine rastlanmayan Aleyna Yurtkölesi'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Antalyalı olduğu bildirilen Yurtkölesi'nin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

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