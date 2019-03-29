Üniversiteli Arda’nın cesedi hastane morguna kaldırıldı

Kayıp üniversite öğrencisi Arda Duman’ın cesedi Belgrad Ormanı’nda bulunduğu noktada yapılan incelemelerin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İstanbul’da 6 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman için Belgrad Ormanı’nda yapılan arama çalışmaları bu akşam sonuç verdi. AKUT ve AFAD tarafından yürütülen arama çalışmalarının sonunda üniversite öğrencisi Duman’ın cesedi Belgrad Ormanı’nda bulundu. Savcı Burak Çerkez’in ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Duman’ın cesedi ambulansa taşındı. Üniversiteli gencin cesedinin Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.



