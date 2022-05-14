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  4. Üniversiteli arkadaşlar mezuniyet planı yapıyordu! Savcılık itiraz etti, sürücü tutuklandı

Üniversiteli arkadaşlar mezuniyet planı yapıyordu! Savcılık itiraz etti, sürücü tutuklandı

14.05.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da 11 Mayıs günü yolun karşısına geçmeye çalışan iki üniversiteli arkadaşa araç çarpmış, Nezahat Tanas ve Zeynep Bağrıyanık hayatını kaybetmişti. Genç öğrencilerin mezuniyet yemeği için bir restorana gitmek için yola çıktıkları öğrenilirken sürücü Osman K.'nin denetimli serbestlikle salıverilmişti. Yeniden gözaltına alınan Osman K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Üniversiteli arkadaşlar mezuniyet planı yapıyordu! Savcılık itiraz etti, sürücü tutuklandı

Kaza, 11 Mayıs saat 17.00 sıralarında Erzurum'un Palandöken ilçesi Harput Mahallesi Atatürk Üniversitesi'nin Çat yolu çıkışında meydana geldi. Osman K. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencileri Zeynep Bağrıyanık ile Nezahat Tanas'a çarptı. Okullarının mezuniyet yemeği için restoranlarla görüşmeye gittikleri belirtilen 2 öğrenci, yaralandı.

ÖĞRENCİLER HAYATINI KAYBETTİ

Öğrencilerden Nezahat Tanas Erzurum Şehir Hastanesi'ne, Zeynep Bağrıyanık ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Nezahat Tanas önceki gün sabah saatlerinde, Zeynep Bağrıyanık da saat 15.00 sıralarında yaşam savaşını kaybetti.

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SÜRÜCÜ CEZAEVİNDE

Kazayla ilgili gözaltına alındıktan sonra dün adliyeye çıkarılan sürücü Osman K., denetimli serbestlik şartıyla serbest kaldı. Karara savcılık itirazda bulundu. Yeniden gözaltına alınan sürücü Osman K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(DHA)

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