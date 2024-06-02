Üniversiteli Aslıhan Zengin'i bıçaklayıp kaçmıştı! Yeni detaylar ortaya çıktı: Hem darp, hem aldatma...

Kağıthane Merkez Mahallesi’nde geçtiğimiz Aralık ayında saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aslıhan Zengin (20), akşam saatlerinde yardım amaçlı semte yeni taşınan çocukluk arkadaşı Eren Y.’nin evine gitti. Burada arkadaşları Sıla K. ve Yunus Emre K. ile taşınmaya yardımcı olan Zengin, birkaç saat sonra yanlarından ayrılarak evine döndü. Kıyafetlerini değiştiren genç kız ardından kahve içmek için tekrardan arkadaşlarının da olduğu Eren Y.’nin evine gitmek için gece yarısı yola çıktı.

“ABİ KORKUTTUN BENİ” DEDİĞİ ŞAHIS BELİNDEN BIÇAKLADI

Yaya olarak giden genç kız, yaklaşık 15 dakika sonra Eren Y.‘nin bulunduğu binanın önüne geldi. O esnada kapının şifresini yanlış giren genç kızın arkasından bir şahıs koşarak yaklaştı. Genç kızın “Abi korkuttun beni” diye tepki verdiği kasklı şahıs, hiç sesini çıkartmadan genç kızı belinden bıçakladı. Olayın ardından saldırgan bıçağı olay yerinde peçeteye sarıp attıktan sonra kaçarken, genç kız yere düştü. Kanlar içerisinde kalan genç kızın çığlıklarını duyan arkadaşları yanına geldi. İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan genç kız için sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu.

BIÇAKLANAN KIZIN 3 ORGANI ZARAR GÖRDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak hemen ameliyat alındı. Bıçaklanması sonucu 3 organı zarar gören genç kız, 6 saat süren ameliyat sonucu hayati tehlikeyi atlatarak normal bakım servisine alındı, günler sonra da taburcu edildi.

“EVİMİN SOKAĞINDAN BERİ TAKİP ETTİ”

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak genç kızın ifadesine başvurdu. Genç kız ifadesinde kendisini yaralayan şahsın evinin bulunduğu sokaktan itibaren kendisini takip ettiğini, kendisini rahatsız eden ve şüphelendiği kimsenin olmadığını söyledi. Aslıhan Zengin, gerçekleşen olayla ilgili babası Kenan Zengin ile birlikte Kağıthane’de esnaf ziyareti yapan 31 Mart Yerel Seçimleri’nde AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan da yardım istedi.

BIÇAKTAN PARMAK İZİ ÇIKMADI, NET GÖRÜNTÜSÜ BULUNAMADI

Öte yandan saldırganın Zengin’i olayı gerçekleştirdikten sonra peçeteye sarıp attığı bıçağın kriminal incelemesinde herhangi bir parmak izine rastlanılamadığı öğrenildi. Olayla ilgili ortaya çıkan görüntülerde ise saldırganın olaydan sonra binadan çıkıp, koşarak merdivenlerden aşağıya indiği, cadde üzerinde bir süre daha koştuğu ardından kaskını çıkartıp yol kenarında beklediği esnada çevirdiği taksiye bindiği, bir süre semtte dolaşıp Merkez Mahallesi’nde bir sitenin önünde park halinde olanda plakasız motosiklete bindiği ve Hasdal yönüne doğru giderek kayıplara karıştığı tespit edildi. Şahsın elde edilen görüntülerinin net olmaması nedeniyle eşleşme sağlanamadı.

POLİS İŞ ÜSTÜNDE YAKALADI

Olayla ilgili yaklaşık 5 aydır teknik ve fiziki takip yapan polisler, gelen ihbarları da değerlendirerek şahsın Murat H. (35) olduğunu tespit etti. Mobilya dükkanında çalışan şahsın iş yerine baskın yapan polis, onu bulamadı. Çalışanlara güvenlik kamera görüntülerini izleten polis, şahsın Murat H. olduğunu doğruladı.

SALDIRGAN BİPOLAR RAHATSIZMIŞ

İş yeri sahibi ise H.’nin bipolar davranış bozukluğu rahatsızlığı olduğunu söyledi. Şahsın Güngören’de bir adreste mobilya montajında olduğunu öğrenen polisler, eve baskın düzenledi. Baskında H., montaj yaptığı esnada iş üstünde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahsın evinde arama yapan polis, olay esnasında başında olan siyah-turuncu renkli kaskı ve olay esnasında giydiği kıyafetleri ele geçirdi.

ÇOCUĞU ATEŞLENDİĞİ İÇİN SOKAKTA KOŞMUŞ

Şahsa görüntüleri izleten polis, olay esnasında sokağa giren, sokakta elinde kaskla kaçan ve tedirgin şekilde taksiye binerek kaçan şansın kendisi olduğunu kabul etti. Ancak olayı kendisinin gerçekleştirmediğini, çocuğu ateşlendiği için sokakta koşarak taksiye bindiği ve aslında motosikleti olduğunu ancak lastiği patladığı için taksiyle evine gittiğini belirtti. Polis ise şahsın, taksiden indikten sonra motosikletle evine gittiğini tespit etti.

ESKİ EŞİNİ HEM DARBETMİŞ HEM DE ALDATMIŞ

Emniyete götürülen Murat H.’nin yapılan sorgulamasında “yalan beyan”, “kasten yaralama” ve “suç uydurma” gibi suçlardan kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Ayrıca şahsın ilk eşinin yumurtalık kanseri olduğu, ikinci bir telefonu olduğu ortaya çıktığı ve farklı kadınlarla ilişkisi olduğu, eşini bu süreçte aldattığı, onu defalarca kez darbettiği, kanseri yenemeyen kadının ise hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Ayrıca Murat H.’nin geçtiğimiz sene Ocak ayında başka bir kadınla evlendiği ve 1.5 yaşında oğlu olduğu öğrenildi.

KENDİSİNİ BIÇAKLAYANI TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

Diğer yandan bıçaklanan Aslıhan Zengin’in, emniyete gelerek Murat H.’yi teşhis ettiği bilgisine ulaşıldı. Evinde bulunan kıyafetlerini ve kaskını doğrulayan Aslıhan Zengin, şahsı tanımadığını ifade etti. Emniyette ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen Murat H. çıkartıldığı mahkemece “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





