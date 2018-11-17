Üniversiteli Aslıhan'dan duygulandıran vasiyet

Antalya'da bir otomobilin çarpmasının ardından kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşince organları bağışlanan 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin organ bağışı konusunda ailesine vasiyette bulunduğu öğrenildi.

Aslıhan Kocapınar'ın cenazesini almak için Kuşadası'ndan Antalya Adli Tıp Kurumuna gelen baba Okan ile anne Ayşe ile kardeşler Esra Nur ve Lamia Nur büyük üzüntü yaşadı. Baba Kocapınar, "Geçen yıl kayıt için getirdiğim üniversiteden kızımı tabutla çıkartıyorum." diyerek gözyaşı döktü.

Ayşe Kocapınar da kızının yaşam dolu biri olduğunu dile getirdi.

Çok üzgün olduğunu belirten Kocapınar, şunları söyledi:

"Organ bağışını çok önemsiyordu. Kızım Ankara'da bir çocuğun kalp bulunamadığı için vefat etmesine çok üzülmüştü. 'Ölürsem organlarımı bağışlayın. vasiyetimdir.' dedi. Ben de 'Olmaz bağışlayamam.' deyince 'Anne hakkımı helal etmem.' dedi. Evlatların hakkının olmadığını, annelerin hakkının olduğunu söyleyince 'Anne evladın da hakkı olur. Bağışlayın. Siz ölürseniz ben sizin organlarınızı bağışlayacağım.' karşılığını vermişti. "