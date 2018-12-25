Üniversiteli Aslıhan'ın yaşamını yitirdiği kaza güvenlik kamerasında

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencisi Aslıhan Kocapınar’ın (19) yaşamını yitirdiği kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay, 14 Kasım Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında gerçekleşti. C.D.'nin (23) kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan AÜ Mimarlık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Aslıhan Kocapınar'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Kocapınar'ı görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Aslıhan Kocapınar'ın kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Kocapınar'ın bağışlanan 2 böbreği, karaciğeri ve korneaları alındı. Kocapınar'ın karaciğeri, İzmir'de nakil bekleyen 28 yaşındaki erkek hastaya, böbrekleri ve korneaları ise AÜ Hastanesi'ndeki hastalara nakledildi. Aslıhan Kocapınar'ın cenazesi ise AÜ Mimarlık Fakültesi'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi. Kocapınar'a çarpan sürücü C.D. polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Aslıhan Kocapınar'ın yaşamını yitirdiği kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Aslıhan ve arkadaşlarının duba sıralı olan yolun ortasına geldiği, geçiş esnasında otomobilin çarptığı ve genç kızın havaya fırladığı görüldü. Aslıhan Kocapınar’ın yardımına arkadaşlarının koştuğu da görüntülerde yer alıyor.

