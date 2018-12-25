HABER

Üniversiteli Aslıhan'ın yaşamını yitirdiği kaza güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 19:17 | Son Güncelleme

ANTALYA’da Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencisi Aslıhan Kocapınar’ın (19) yaşamını yitirdiği kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencisi Aslıhan Kocapınar’ın (19) yaşamını yitirdiği kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay, 14 Kasım Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında gerçekleşti. C.D.'nin (23) kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan AÜ Mimarlık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Aslıhan Kocapınar'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Kocapınar'ı görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Aslıhan Kocapınar'ın kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Kocapınar'ın bağışlanan 2 böbreği, karaciğeri ve korneaları alındı. Kocapınar'ın karaciğeri, İzmir'de nakil bekleyen 28 yaşındaki erkek hastaya, böbrekleri ve korneaları ise AÜ Hastanesi'ndeki hastalara nakledildi. Aslıhan Kocapınar'ın cenazesi ise AÜ Mimarlık Fakültesi'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi. Kocapınar'a çarpan sürücü C.D. polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Aslıhan Kocapınar'ın yaşamını yitirdiği kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Aslıhan ve arkadaşlarının duba sıralı olan yolun ortasına geldiği, geçiş esnasında otomobilin çarptığı ve genç kızın havaya fırladığı görüldü. Aslıhan Kocapınar’ın yardımına arkadaşlarının koştuğu da görüntülerde yer alıyor.

Aşk dileyen herkes bu taşın başına gidiyor!Aşk dileyen herkes bu taşın başına gidiyor!
Üniversiteli Aslıhan'ın yaşamını yitirdiği kaza güvenlik kamerasındaÜniversiteli Aslıhan'ın yaşamını yitirdiği kaza güvenlik kamerasında
Pazarcı genç intihar ettiPazarcı genç intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2019 asgari ücret belli oldu

2019 asgari ücret belli oldu

Asgari ücretten sonra o ücretler de belli oldu

Asgari ücretten sonra o ücretler de belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müsvedde' sözüne yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müsvedde' sözüne yanıt

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki canlı bomba yakalandı

Esad güçleri Menbiç'in Arimah beldesine girdi

Esad güçleri Menbiç'in Arimah beldesine girdi

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Kızını sopayla döven damadını öldürdü!

Kızını sopayla döven damadını öldürdü!

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tacizci olduğu iddia edilen kişiye mahalleliden meydan dayağı

Taciz iddiası ortalığı karıştırdı!

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Yürek yakan olay! Duyan kahroldu

Yürek yakan olay! Duyan kahroldu

İstanbul Esenyurt'ta UBER sürücüsüne tehdit! Dehşet anları kamerada...

Çaresiz kalınca kamerayı açıp kayda başladı! Dehşet...

Polisten fuhuş baskını! Böyle yakalandılar

Polisten fuhuş baskını! Böyle yakalandılar

Sürü sahile vurdu! Vatandaşlar doğa olayını telefonla kaydetti

Sürü sahile vurdu! Vatandaşlar doğa olayını telefonla kaydetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.