HABER

Üniversiteli Asrın, kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 12:25 | Son Güncelleme

İZMİR'in Balçova ilçesinde, kontrolden çıkıp elektrik direğine çarpan otomobildeki üniversite öğrencisi Asrın Velioğlu (21) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Davut CAN- Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Balçova ilçesinde, kontrolden çıkıp elektrik direğine çarpan otomobildeki üniversite öğrencisi Asrın Velioğlu (21) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 02.00 sıralarında, Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Balçova’dan Konak yönüne giden A.A. (23) yönetimindeki 10 AL 927 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, kaldırımdaki elektrik direğine çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, arka koltukta oturan Asrın Velioğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü ikinci sınıf öğrencisi olduğu belirtilen Velioğlu’nun, emniyet kemerini takmadığı ve çarpışmanın etkisiyle boynunun kırıldığı öğrenildi. AKS ekiplerinin çalışmasıyla araçtan yaralı olarak çıkarılan, aynı üniversitede Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde okuyan Berksu Solmaz ile sürücü A.A., ambulanslarla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren genç kızın cenazesi, savcının kaza yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERKız olarak doğdu diye babası asitle saldırdı!Kız olarak doğdu diye babası asitle saldırdı!
Azeri sevgilisini 55 bıçak darbesiyle öldürdüAzeri sevgilisini 55 bıçak darbesiyle öldürdü
Her şey bir anda oldu! Saat 02.00'da kabusu yaşadılarHer şey bir anda oldu! Saat 02.00'da kabusu yaşadılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Önce Bahçeli ardından Erdoğan'dan görevden alma kararı!

Önce Bahçeli ardından Erdoğan'dan görevden alma kararı!

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'dan korkunç görüntü... 4 çocuk faciadan kıl payı kurtuldu!

Her şey bir anda oldu! Saat 02.00'da kabusu yaşadılar

Sivas'ın gölleri buzla kaplandı!

Sivas buzdan göller şehri oldu

Beymelek Dalyanı 32 türe ev sahipliği yapıyor

Beymelek Dalyanı 32 türe ev sahipliği yapıyor

Hatay'da hamama giren 18 kadın zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

18 kadın hamamda hayatlarının şokunu yaşadı!

Mersin'de 1 çocuk annesi kadının ölümüyle ilgili korkunç iddia! Soruşturma başlatıldı...

İddia doğruysa çok vahim! Ambulanstaki iki kadın...

Üç mezhebin birleştiği tarihi köy harabeye döndü

Üç mezhebin birleştiği tarihi köy harabeye döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.