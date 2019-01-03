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Üniversiteli Asrın, kazada öldü - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 12:09 | Son Güncelleme

  İZMİR'in Balçova ilçesinde, kontrolden çıkıp elektrik direğine çarpan otomobildeki üniversite öğrencisi Asrın Velioğlu (21) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Üniversiteli Asrın, kazada öldü - Yeniden

Davut CAN- Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Balçova ilçesinde, kontrolden çıkıp elektrik direğine çarpan otomobildeki üniversite öğrencisi Asrın Velioğlu (21) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında, Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Balçova’dan Konak yönüne giden A.A. (23) yönetimindeki 10 AL 927 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, kaldırımdaki elektrik direğine çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, arka koltukta oturan Asrın Velioğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü ikinci sınıf öğrencisi olduğu belirtilen Velioğlu’nun, emniyet kemerini takmadığı ve çarpışmanın etkisiyle boynunun kırıldığı öğrenildi. AKS ekiplerinin çalışmasıyla araçtan yaralı olarak çıkarılan, aynı üniversitede Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde okuyan Berksu Solmaz ile sürücü A.A., ambulanslarla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazada yaşamını yitiren genç kızın cenazesi, savcının kaza yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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