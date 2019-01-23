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Üniversiteli Ayçin, 7'nci katından düşerek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 09:12 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Ayçin Işık, lüks bir sitedeki apartmanın 7'nci katından düşerek yaşamını yitirdi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Ayçin Işık, lüks bir sitedeki apartmanın 7'nci katından düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 02.00 sıralarında Şemikler Mahallesi Cinkaya Bulvarı'ndaki lüks bir sitede meydana geldi. Pamukkale Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Ayçin Işık, ev arkadaşı Burçin A. ile sohbet etti. Daha sonra balkona çıkan Işık, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 30 metreden beton zemine düştü. Gürültü üzerine sitenin arka bahçesine giden güvenlik görevlileri, genç kızı yerde görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan genç kız, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Işık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Işık'ın balkondan düştüğünü gören arkadaşı Burçin A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İzmirli olduğu öğrenilen Işık'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp kurumuna kaldırıldı.

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