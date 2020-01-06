Üniversiteli Ayşe’nin öldüğü kazada sürücü tutuklandı

Zonguldak’ta 20 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği kazada aracın sürücüsü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Hasan A. (24) idaresindeki 67 AC 719 plakalı araç, Gaca Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 40 metre yükseklikten uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Hasan A. ile araçta bulunan Oğuzhan D. ve Emre Y. yaralanırken, Ayşe Kadriye Taşkara (20) olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından tedavi altına alınan sürücü Hasan A., tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede ifade verdi. Hasan A., sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına ve ölümüne sebep olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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