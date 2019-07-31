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Üniversiteli bakırcı yaptığı ürünleri dünyaya ihraç ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 09:31 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yaşayan Halil Cida, iki üniversite bitirmesine rağmen baba mesleği olan bakır işleme ustalığını tercih etti.

Üniversiteli bakırcı yaptığı ürünleri dünyaya ihraç ediyor

Gaziantep’te yaşayan Halil Cida, iki üniversite bitirmesine rağmen baba mesleği olan bakır işleme ustalığını tercih etti. Okuduğu bölümler yerine kendini daha mutlu hissettiği bakırcılığa yönelen Cida, yaptığı bakır ürünleri Türkiye’nin ve dünyanın pek çok noktasına ihraç ediyor.
Gaziantep’teki tarihi Budeyri Hanı’nda kendi iş yerinde bakır işleme ustalığı yapan Halil Cida, Endüstriyel Elektronik ve İşletme bölümlerini bitirmesine rağmen kendisini daha mutlu hissettiği işi yaptığını söyledi. Yaptığı ürünleri özellikle İstanbul üzerinden dünyanın farklı noktalarına ihraç eden Cida, "İki üniversite bitirip işsizlik sıkıntısı yaşamamak için, topluma daha faydalı olabilmek için baba mesleğine yöneldim" dedi.
Bakır işleme ustalığı işini neden tercih ettiğini açıklayan Halil Cida, "İki üniversite bitirdim. Gaziantep Üniversitesi Endüstriyel Elektronik Bölümü’nü ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nü okudum. Yani ben üniversiteyi okurken sadece bir iş gözüyle bakmadım. Tüm üniversite okuyanlar da böyle düşünmeli. Üniversite insanın kişisel gelişimi için çok faydalı ama ben çocukluğumdan beri sevdiğim iş olduğu için bakır işleme mesleğini tercih ettim. Çünkü insan sevdiği mesleği tercih ederse hem kendisine hem de topluma daha faydalı olur. Ben elektronik işi yapsam bu ülkeye çok faydam olmayacaktı ama bakır işleme işinin çekirdeğinden yetiştiğim için daha faydalı olacağımı, kalıcı bir şeyler bırakacağımı düşünüyorum. Üniversite okuduğum bölümlere yönelseydim eğer asgari ücretle ya da biraz daha fazla ücretle çalışan milyonlarca üniversiteliden biri olurdum" ifadelerini kullandı.

"Kendimi iyi hissettiğim iş bu"
Sevdiği ve en iyi bildiği işi yaptığını ve bu nedenle mutlu olduğunu da dile getiren Cida, "Yani benim en iyi bildiğim, en keyif aldığım iş bu. Çünkü bu işi çocukluğumdan beri yapıyorum ve çocukluğum da Gaziantep Bakırcılar Çarşısında geçti. Ben kendimi bu işte daha iyi hissediyorum. Belki de başka bir iş yapsaydım bu kadar iyi olamayacaktım" şeklinde konuştu.

"Ürünlerimizi yurt dışına gönderiyoruz"
Yaptığı ürünleri İstanbul üzerinden dünyanın farklı noktalarına ihraç ettiğini de söyleyen Cida, "Günlük mutfakta kullanılacak tava, cezve, tencere gibi envaiçeşit ürünün yeni jenerasyonlarını üretiyoruz. Ürettiğimiz bu ürünlerin büyük bir kısmını da İstanbul’daki müşterilerimiz alıyor ve oradan da aracı firmalarla yurt dışındaki pek çok noktaya ürünlerimizi gönderiyoruz" diye konuştu.

Üniversiteli bakırcı yaptığı ürünleri dünyaya ihraç ediyor

Üniversiteli bakırcı yaptığı ürünleri dünyaya ihraç ediyor

Üniversiteli bakırcı yaptığı ürünleri dünyaya ihraç ediyor

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