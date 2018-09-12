Üniversiteli Barış, traktör kazasında öldü

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Niksar ilçesinde, 15 yaşındaki C.Ö.'nün kullandığı traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, üniversite öğrencisi Barış Çetin (18) yaşamını yitirdi.
Kaza dün akşam saatlerinde Niksar'a bağlı Yeşilköy'de meydana geldi. Barış Çetin ile arkadaşı C.Ö., tarlalarında domuz nöbeti tutmak için traktörle yola çıktı. C.Ö.'nün kullandığı traktör, toprak yolda bir anda kontrolden çıkıp, su kanalına devrildi. Kazada, traktörde bulunan üniversite öğrencisi Barış Çetin hayatını kaybetti. Sürücü C.Ö. ise hafif yaralandı.
Çetin'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün öğlende köy mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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