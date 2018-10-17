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Üniversiteli Başak, intiharını nişanlısına izletti iddası

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 14:55 | Son Güncelleme

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde dün kendini asan üniversite öğrencisi Başak A.'nın (18), intiharını Hatay'da oturan 7 aylık nişanlısı Hakan O.'ya cep telefonuyla canlı yayında izlettiği iddia edildi.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'un Ağlasun ilçesinde dün kendini asan üniversite öğrencisi Başak A.'nın (18), intiharını Hatay'da oturan 7 aylık nişanlısı Hakan O.'ya cep telefonuyla canlı yayında izlettiği iddia edildi. Başak A.'nın cenazesi bugün ailesi ve nişanlısı tarafından alınıp, memleketine götürüldü. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Ağlasun Meslek Yüksekokulu (MYO) Bankacılık ve Finans Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Başak A.'nın Hatay'da oturan annesi, dün öğle saatlerinde kızını telefonla aradı. Tüm çabalarına rağmen kızına ulaşamayan anne, Başak A.'nın kaldığı pansiyonun sahibi Ö.G.'yi telefonla arayıp, yardım istedi. Pansiyona giden Ö.G., Başak A.'nın odasına girdiği sırada, genç kızın arkadaşı cep telefonuna Başak'tan intihar mesajı geldiğini söyledi. Bunun üzerine Ö.G., aracıyla hızla Bala Mezarlığı'na gitti. Mezarlığa gelen Ö.G., Başak A.'yı üzeri sacla kapalı bölümde boynundan iple asılı halde buldu. Başak A.'yı ipten kurtarmaya çalışan Ö.G.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Başak A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. AİLESİ VE NİŞANLISI GELDİ Başak A.'nın Hatay'ın Samandağ ilçesinde oturan babası Ali A. ve annesi Hülya A. ile 3 Mart'ta nişanlandığı Hakan O. cenazeyi teslim almak üzere Burdur'a geldi. Burdur Devlet Hastanesi morgu önünde gözyaşı döken aile, otopsinin ardından Başak A.'nın cenazesini teslim aldı. Başak A. daha sonra Burdur Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'a gönderildi. Diğer yandan, Başak A.'nın dün nişanlısı Hakan O. ile cep telefonuyla konuşurken tartıştığı ve intiharını canlı yayında nişanlısına izlettiği iddia edildi.

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