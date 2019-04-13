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Üniversiteli Berfin, engelliler için mavi kapak topluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 16:10 | Son Güncelleme

 SİNOP’ta üniversite öğrencisi Berfin Ortakkaya (21) engellilere tekerlekli sandalye alabilmek mavi kapak topluyor.

Üniversiteli Berfin, engelliler için mavi kapak topluyor

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP’ta üniversite öğrencisi Berfin Ortakkaya (21) engellilere tekerlekli sandalye alabilmek mavi kapak topluyor.
Sinop Üniversitesi'nde okuyan Berfin Ortakkaya engellilere yardım için harekete geçti. Plastik su şişelerinin kapaklarını toplayarak biriktiren genç kız, kapakların satışından elde edeceği gelirle engelliler için tekerlekli sandalye almak istiyor. 2 bin adet kapak toplayan Ortakkaya, işyerlerini gezerek kapak toplamayı sürdürüyor. Çevresinde çok fazla engelli olduğunu anlatan Berfin Ortakkaya, "Onları gördüğümüz zaman bir şeyler yapma hissi doğuyordu içimde. Ben de başarabilirim diye yola çıktım. Gerçekten etrafımızda çok fazla duyarlı insan var. Onlara ulaşmamız gerekiyor. Herkes bir şey yapmıyor, bir şeyler bekliyor. Şuanda 2 bin dolayında kapak topladım. Bu kapaklarla tekerlekli sandalye alıp çevremde ihtiyacı olan birine vermek istiyorum” dedi.
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Üniversiteli Berfin, engelliler için mavi kapak topluyorÜniversiteli Berfin, engelliler için mavi kapak topluyorÜniversiteli Berfin, engelliler için mavi kapak topluyorÜniversiteli Berfin, engelliler için mavi kapak topluyor

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