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Üniversiteli Berfin’i öldüren sanığa 45 yıl hapis cezası verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 17:07 | Son Güncelleme

Bolu’nun Gerede ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen üniversite öğrencisi Berfin Yıldız’ı öldüren Cihat Kaycı’ya, iyi hal indirimi de uygulanarak 45 yıl hapis cezası verildi.Olay, 2016 yılı Aralık ayında Bolu’nun Gerede ilçesi Dayıoğlu Mahallesi Kültür Sokak’ta meydana geldi.

Üniversiteli Berfin’i öldüren sanığa 45 yıl hapis cezası verildi

Bolu’nun Gerede ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen üniversite öğrencisi Berfin Yıldız’ı öldüren Cihat Kaycı’ya, iyi hal indirimi de uygulanarak 45 yıl hapis cezası verildi.
Olay, 2016 yılı Aralık ayında Bolu’nun Gerede ilçesi Dayıoğlu Mahallesi Kültür Sokak’ta meydana geldi. İstanbul’da tekstil işçisi olarak çalışan 18 yaşındaki Cihat Kaycı, saat 06.30 sıralarında eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen Gerede Meslek Yüksek Okulu Tasarım Bölümü 2. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Berfin Yıldız’ın evine gitti. Evin zilini çalmak yerine apartmanın dışındaki korkuluklardan tırmanan Kaycı, açık olan balkon kapısından Berfin Yıldız’ın evine girdi. Yıldız’la aynı odada bulunan erkek arkadaşı Aziz Başaran’ı kolundan silahla yaralayan Kaycı, genç kızı evden çıkararak götürdüğü boş arazide başından vurarak öldürdü. Kaycı, cinayeti işlediğini itiraf ederek polis ekiplerine teslim oldu.
Olayın ardından tutuklanan Cihat Kaycı hakkında, ‘tasarlayarak öldürme’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs”, ‘silahla tehdit’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’, ‘cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık Cihat Kaycı, ailesi ve avukatlar katıldı. Avukatların savunmalarının ardından son sözü sorulan Kaycı, “Bu olay nedeniyle çok büyük üzüntü içerisindeyim. Kimsenin başına böyle bir şey gelsin istemem. Ben bunu tasarlayarak yada planlayarak yapacak kadar canavar değilim. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.
Kaycı’nın savunmasının ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, Berfin Yıldız’ı kasten öldürdüğüne, Aziz Başaran’ı ise kasten öldürmeye teşebbüs ettiğine kanaat getirdiklerini belirterek müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra sanık Kaycı için iyi hal indirimi uygulayan heyet, işlediği diğer suçlarla birlikte sanığa 45 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.

Üniversiteli Berfin’i öldüren sanığa 45 yıl hapis cezası verildi

Üniversiteli Berfin’i öldüren sanığa 45 yıl hapis cezası verildi

Üniversiteli Berfin’i öldüren sanığa 45 yıl hapis cezası verildi

Üniversiteli Berfin’i öldüren sanığa 45 yıl hapis cezası verildi

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