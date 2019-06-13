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Üniversiteli Berfin'in katiline ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 18:57 | Son Güncelleme

BOLU'nun Gerede ilçesinde, kendisinden ayrılmak isteyen üniversite öğrencisi sevgilisi Berfin Yıldız'ı (18) başına tabancayla ateş ederek öldüren Cihat Kaycı'nın (18) yargılandığı davada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

Üniversiteli Berfin'in katiline ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapis istemi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'nun Gerede ilçesinde, kendisinden ayrılmak isteyen üniversite öğrencisi sevgilisi Berfin Yıldız'ı (18) başına tabancayla ateş ederek öldüren Cihat Kaycı'nın (18) yargılandığı davada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada Kaycı hakkında 'tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile diğer suçlarla ilgili ise 25 yıl hapis cezası istendi.
Olay, 2016 yılının Aralık ayında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'da oturan Cihat Kaycı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü'nü kazanıp, üniversiteye gittikten sonra kıskançlık nedeniyle arasının bozulduğu Berfin Yıldız ile görüşmek için yanına gitti. Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin 5'inci kattaki evine tırmanıp, balkondan eve giren Kaycı, Yıldız ile aynı yatakta uyuyan Aziz Başaran'ı (21) tabancayla yaraladı. Cihat Kaycı, ardından Berfin Yıldız'ı boş araziye götürüp, burada başına tabancayla ateş ederek öldürdü. Olayın ardından tutuklanan Cihat Kaycı, hakkında 'tasarlayarak öldürme', 'silahla tehdit', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'silahla yaralama' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
SAVUNMA YAPMADI
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Cihat Kaycı hakim karşısına çıktı. Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında sanığın Berfin Yıldız'a karşı 'Tasarlayarak öldürme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Silahla konut dokunulmazlığını İhlal' suçlarını işlediğini belirtti. Savcı, sanığın Aziz Başaran'a karşı ise 'Öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediğine kanaat getirdiğini ifade etti. Mütalaada ayrıca suçların haksız tahrik atında işlemediği belirtildi. Mütalaada sanık hakkında, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 7 yıla kadar, 'Silahla konut dokunulmazlığı' suçundan 3 yıla kadar, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 15 yıla kadar hapis kararı verilmesi istendi. Böylece, Cihat Kaycı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ve 25 yıl hapis cezası istendi.
Mütalaaya karşı söyleyecek bir şeyi olup olmadığı sorulan Kaycı, "Karar duruşması olmadığı için ve avukatlarım bulunmadığı için, savunmamı avukatlarımın huzurunda karar duruşmasında yapmak istiyorum" dedi.
Duruşma 2 Temmuz tarihine ertelendi.

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Üniversiteli Berfin'in katiline ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapis istemiÜniversiteli Berfin'in katiline ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapis istemiÜniversiteli Berfin'in katiline ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapis istemi

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