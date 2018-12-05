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Üniversiteli Buğra'nın cenazesi Ankara'ya gönderildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 12:46 | Son Güncelleme

SİVAS'ta yaşadığı evde ölü bulunan üniversite öğrencisi Buğra Çetin'in (28) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.

Üniversiteli Buğra'nın cenazesi Ankara'ya gönderildi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta yaşadığı evde ölü bulunan üniversite öğrencisi Buğra Çetin'in (28) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi. Buğra Çetin'in geçen 30 Kasım'da annesi Afife Çetin'i kaybettiği öğrenildi.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Mehmetpaşa Mahallesi Emin Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği öğrencisi Buğra Çetin'den bir süre haber alamayan Ankara'daki ailesi, ev arkadaşlarına ulaşarak yardım istedi. Bir süre sonra eve gelen arkadaşları Buğra Çetin'i yatağında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çetin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Buğra Çetin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bugün hastanede otopsi işlemi gerçekleştirilerek, Çetin'in vücudundan alınan doku örnekleri Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından Buğra Çetin'in cenazesi yakınları tarafından toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü. Buğra Çetin'in geçen 30 Kasım'da annesi Afife Çetin'i kaybettiği öğrenildi.

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Üniversiteli Buğra'nın cenazesi Ankara'ya gönderildiÜniversiteli Buğra'nın cenazesi Ankara'ya gönderildi

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