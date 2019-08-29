Üniversiteli Burcu, görme engellilere rehber köpek eğitiyor

Üniversiteli Burcu, görme engellilere rehber köpek eğitiyorÜniversite öğrencisi Burcu Bora (23), 2015 yılından bu yana Rehber Köpekler Derneği'nde görme engelliler için rehber köpekleri eğitiyor. Ankara'da İnci Usluel'in derneğe bağışladığı ve görme engellilere rehber olmasını istediği köpeğini teslim alan Burcu Bora, amaçlarının Türkiye'deki 756 bin görme engellinin sosyal statülerinin artması ve yaşam kalitelerinin düzelmesine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Burcu Bora, görme engelli avukat Nurdeniz Tunçer ve İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore'un eşi Maggie Moore tarafından 2014 yılında kurulan Rehber Köpekler Derneği'ne 2015 yılında gönüllü üye oldu. Bora, 140 gün boyunca İstanbul ve Ankara'da bu konuda uzman olan İngiliz eğitmenlerden 'görme engelli hareketlilik', 'rehber köpek' ve 'servis köpeği' eğitimleri aldı. Bora, eğitimlerin ardından köpek eğitmeni sertifikası aldı. Burcu Bora, dernekte hem görme engelliler için rehber köpekleri eğitiyor hem de bu tür köpeklerin derneğe kazandırılmasında ve görme engellilerle eşleştirilmesinde rol alıyor.