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Üniversiteli Burcu'yu öldüren eşine müebbet hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 17:20 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) üniversite öğrencisi eşi Burcu Okumuş'u (25), kendisini aldattığı iddiasıyla 5 bıçak darbesiyle öldüren Özgür Okumuş (42), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Üniversiteli Burcu'yu öldüren eşine müebbet hapis

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) üniversite öğrencisi eşi Burcu Okumuş'u (25), kendisini aldattığı iddiasıyla 5 bıçak darbesiyle öldüren Özgür Okumuş (42), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, Gazimağusa'da 18 Nisan 2017'de meydana geldi. Bir kafede kahvaltı yapan Özgür Okumuş ile Zonguldak Ereğlili eşi üniversite öğrencisi Burcu Okumuş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özgür Okumuş, kendisini aldattığını iddia ettiği eşini, kovalayıp sokakta 5 bıçak darbesiyle öldürdü. Cinayetin ardından intihar girişiminde bulunan Özgür Okumuş hakkında, ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.
Gazimağusa'da karar için son mahkemeye çıkan Özgür Okumuş, 'Taammüden adam öldürme', 'Adam öldürme' ve 'Kanunsuz bıçak taşıma' suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırldı. Kararı okuyan Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı Fadıl Aksun, Özgür Okumuş'un Burcu Okumuş'u, gözlerinin içine baka baka öldürdüğünü belirterek, kimsenin insan canı almaya hakkı olmadığın, ülke insanının da bu gibi olaylar nedeniyle korkutulduğunu söyledi.
SAVCI DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki daha önce görülen duruşmada, Özgür Okumuş, eşini sevdiğini, planlı şekilde öldürmek istemediğini, sadece canını yakmak istediğini söyleyince araya giren Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, tepki göstermişti. Savcı İldeniz, "Cinayeti tasarlayarak, soğukkanlı bir şekilde işledin. İbret-i âlem olsun diye, herkesin içinde, delik deşik ettin kızı. İnfaz ettin. Profesyonel kiralık katillere taş çıkarttın" demişti. Okumuş bunun üzerine, "Eşimi planlı katletmedim. Plan yapsaydım çok daha iyisini yapardım. Burcu'yu hiç kuşkusuz sevgilisiyle birlikte öldürürdüm" diye karşılık vermişti.

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Üniversiteli Burcu'yu öldüren eşine müebbet hapisÜniversiteli Burcu'yu öldüren eşine müebbet hapis

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