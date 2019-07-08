HABER

Üniversiteli Buse 166 gündür aranıyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 15:16 | Son Güncelleme

'UMUDUZU YİTİRMEDİK' Kemer ilçesinde 166 gün önce yaşanan hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları dağlık alanda devam ediyor.

'UMUDUZU YİTİRMEDİK'

Kemer ilçesinde 166 gün önce yaşanan hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları dağlık alanda devam ediyor. Bölgedeki çalışmalara katılan Buse'nin babası Ahmet Acar, umudunu hiç yitirmediğini söyledi. Kızının bulunmasını ümit ettiğini belirten Ahmet Acar, "Bugün 166'ncı gün. Buraya 4'üncü kez çıktım. Bunun haricinde Kındılçeşme bölgesinde de önce bir arkadaşımla sonra tek başıma inceleme ve arama yaptım. Geçen cumartesi günü de sanayi sitesindeki arkadaşlarla beraber buraya çıktık. Kendi çabalarımla olsun, ekiplerin desteğiyle olsun arama yapıyoruz. Umudumuzu yitirmedik. Allah verirse ama canlı ama cansız çocuğumuzu bulmaya çalışacağız" dedi.

Dağlık alanda yaptığı arama sırasında arkadaşlarıyla koku aldıklarını söyleyen Ahmet Acar, "Koku üzerine İlçe Jandarma Komutanı'na koordinat verdik. Ne kokusu olduğunu bilmiyorum. Kaplumbağa ölüsü ya da kuş ölüsü de olabilir. Bu alanda hortumun uçurduğu levhaları buldum. Bir firmanın tabelası orada duruyor halen. Oraya kadar uçurmuş yani. Yani olur mu olur hesabı. Kadavra köpekleriyle arama yaptık ancak çocuğumuzu yine bulamadık" dedi.

Arama çalışmalarının sürdüğü alanda daha önce arabanın parçalarını bulduğunu vurgulayan Ahmet Acar şunları kaydetti:

"Cumartesi günü arabanın arka sağ tamponunun sağ köşesini dağlık alanın üst kısmında bulduk. Bu nedenle burada arama yapıyoruz. Cumartesi günü hortumun geçtiği yerlerden geldim. Daha sonra da bisikletle gelip tekrar arama yaptım. Kaldığım yerden devam ettim. Hortumun bittiği yere kadar aradım. Kokuyu da işte belirlediğim koordinatta hissettik. Biraz önce de bu kokuyu hissettik."

Ağva Deresi'ndeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Ahmet Acar, "Devlet Su İşleri ekipleri dereyi temizlemiyor. Ağustos sonunu bulacakmış. Orada kadavra köpekleri de arama yapamıyor. Köpek orada koku alamıyor. Çaresiziz yani, ne yapacağımızı şaşırdık. Durum bu" dedi.

PARTNERMüge Anlı çıldırdı! O soruya öyle bir cevap verdi ki...Müge Anlı çıldırdı! O soruya öyle bir cevap verdi ki...
ODTÜ'de 'yurt' gerginliği (2)ODTÜ'de 'yurt' gerginliği (2)
Minibüs, yayalara yol vermek için duran araçlara çarptıMinibüs, yayalara yol vermek için duran araçlara çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Yatak pozuyla gündem oldu!

Yatak pozuyla gündem oldu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Mersin'den 5 gün sonra bir ölüm haberi daha

Mersin'den 5 gün sonra bir ölüm haberi daha

Sinop'ta acı olay! Kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun acı sonu...

Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.