Bursa'daki üniversiteli Eda’nın ölümüne jet iddianame!

30 Ağustos’ta Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak’ta meydana gelen kazada, İlhami Bekiroğlu yönetimindeki kamyonet, geriye manevra yaptığı sırada kaymaya başladı.

DEDESİNE AŞURE GÖTÜRÜYORDU

Kamyonet, önce sokaktaki elektrik direğine, daha sonra bir evin duvarına çarparak durabildi.

DUVARLA KAMYONET ARASINDA SIKIŞTI

O sırada dedesine aşure götürmeye giden Eda Müdüroğlu (20) duvar ile kamyonetin arasında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Müdüroğlu’nun hayatını kaybettiği anlaşıldı. Müdüroğlu’nun yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü İlhami Bekiroğlu, Emek Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu. İki gün sonra doğum günü olan Eda Müdüroğlu’nun Yalova Üniversitesi Termal Yüksek Meslek Okulu Paramedik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.

PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Müdüroğlu’nun sosyal medya hesabından sabah yaptığı paylaşımda, ’Aşure aşererek güne başladım’ ve ’bu aşure ne veli nimet bir şey, harika’ yazdığı görüldü. Müdüroğlu’nun olay günü yaptığı paylaşımda ise ’İçimde oluşan sıkıntının haddi hesabı yok’ yazması dikkat çekti.