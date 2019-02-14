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Üniversiteli genç 10 günlük yaşam mücadelesini kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 14:28 | Son Güncelleme

Aort damarındaki baloncuğun yırtılması sonucu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan üniversite öğrencisi Arslan Billor, 7 saatlik operasyonun ardından alındığı yoğun bakım servisinde hayata döndü - Arslan Billor: - "Mucize eseri yaşıyormuşum. Allah'a şükür, şu an gayet iyiyim. Daha da iyi olacağım"

RİZE (AA) - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 7 saatlik operasyonla aort damarındaki baloncuk onarılan üniversite öğrencisi, yoğun bakım servisinde verdiği 10 günlük yaşam mücadelesini kazandı.

Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencisi Arslan Billor, nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetiyle Artvin Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkiklerde, kalbin aort kök kısmından sağ kulakçığına doğru gelişen baloncuğun yırtıldığı ve temiz kan ile kirli kanın birbirine karıştığı tespit edilen Billor, Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaklaşık 7 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım servisine kaldırılan 21 yaşındaki Billor, 10 gün bilinci kapalı yaşam mücadelesi verdi. Sağlığına kavuşan genç, kalp damar cerrahisi servisine alındı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Sedat Ozan Karakişi, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın 15 yaşındayken başka bir merkezde, ayrıntılarını bilmediği bir kalp ameliyatı geçirdiğini söyledi.

Operasyona hazırlık aşamasında kalbi duran Billor'un 40 dakika kalp masajı yapılarak acilen ameliyata alındığını anlatan Karakişi, şöyle devam etti:

"Daha önceden kalp ameliyatı geçirmiş hastanın dokuları yapışık olduğu için açma işlemi dikkatli şekilde zamana karşı yarışılarak yapıldı. Yeniden kalbi duran hasta, kalp akciğer makinesine bağlandı. Yaklaşık 7 saat süren ameliyat sonrası aort kökündeki balonlaşmış kısım onarıldı. Ameliyat sonrası kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde 10 gün bilinci kapalı olarak takip edildi. Sonrasında uyanan hastamız klinik durumu uygun olduğunda kalp damar cerrahisi servisine alındı."

Karakişi, hastanın sağlığının gayet iyi olduğunu ifade ederek, yakında taburcu etmeyi planladıklarını kaydetti.

Arslan Billor ise yurtta kalırken aniden rahatsızlandığını belirterek, "Hiçbir şey hatırlamıyorum. Yaşadıklarımı bana anlattıklarında ben de şaşırdım. Mucize eseri yaşıyormuşum. Allah'a şükür, şu an gayet iyiyim. Daha da iyi olacağım. Sağ olsunlar buradaki doktorlar ve hemşireler bana çok iyi baktı. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Billor'un babası Kurban Billor da oğlunu önce Allah'a, sonra doktorlara emanet ettiğini dile getirerek, "Yiyecek ekmeği, içecek suyu varmış ki şu an yaşıyor. Biz umudumuzu kaybetmiştik. Oğlum sağlıklı bir şekilde yanımda. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

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Arslan Billor Dr. Öğr. Üyesi Ozan Karakişi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Rize

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