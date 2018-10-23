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ÜNİVERSİTELİ GENÇ, ATIŞ POLİGONUNDA İNTİHAR ETTİ

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 12:05 | Son Güncelleme

ADANA'da bilgisayar mühendisliği öğrencisi 22 yaşındaki T.K., atış poligonunda başına bir el ateş ederek yaşamına son verdi.

ADANA'da bilgisayar mühendisliği öğrencisi 22 yaşındaki T.K., atış poligonunda başına bir el ateş ederek yaşamına son verdi. Olay, Sarıçam ilçesinin Kozan yolundaki bir atış poligonunda meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi T.K., atış poligonuna geldi. Üniversite öğrencisi, görevli gözetiminde atış yapmaya başladı. Son mermisi kalan T.K., bir anda tabancayı başına dayayıp ateş etti. Görevli müdahale etmeye çalıştığı üniversiteli genç, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan T.K.'nın cenazesi memleketi Mersin'de toprağa verildi. Görüntü Dökümü ------------------------- - Atış poligonunda intihar eden üniversiteli SÜRE00'06 BOYUT11,3MB HaberÇağlar ÖZTÜRK-KameraADANA,(DHA)

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