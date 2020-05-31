HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Üniversiteli genç demir çubukla dövülerek öldürüldü

Üniversiteli genç demir çubukla dövülerek öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2020 16:35 | Son Güncelleme

Konya'da eniştesi tarafından şiddet gören ablasının durumunu konuşmak için eniştesinin ailesinin evine giden üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel (23), demir çubuklarla dövüldü. Hastaneye kaldırılan Demirel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 2 kişi tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Üniversiteli genç demir çubukla dövülerek öldürüldü

Olay, 27 Mayıs Çarşamba günü saat 01.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi İsmet Bey Sokak'ta meydana geldi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2'nci sınıf öğrencisi Mehmet Ali Demirel, yurt dışında yaşayan ve eşinden sürekli şiddet gören ablasının durumunu öğrenince, konuşmak için aynı yaştaki arkadaşı Oğuzhan Ü. ile birlikte eniştesinin ailesinin evine gitti. Demirel, eniştesinin ailesini konuşmak üzere dışarı çağırdı. Dışarı çıkan eniştesinin babası Hüseyin K. (71) ile çocukları Adil K. (48) ve İsa K. (46) ellerindeki demir çubuk ve sopalarla Mehmet Ali Demirel'e saldırdı. Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Demirel, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Baş kısmında ve vücudunun çeşitli yerlerinde aldığı darbelere bağlı olarak kesik ve darp izleri oluşan Mehmet Ali Demirel, dün yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili gözaltına alınan Hüseyin K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, Adil K. ve İsa K. ise tutuklandı.

ÜNİVERSİTEDEN MESAJ

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "“Siyasal Bilgiler Fakültemiz, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2. sınıf öğrencimiz Mehmet Ali Demirel’in vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendik. Kıymetli öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz” derildi. Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu da, “Gencecik bir evladımızı kaybettiğimizi büyük bir teessürle öğrendim. Mevlam taksiratını affetsin, mekanını cennet eylesin. Acılı ailesine sabrı cemil niyaz etsin” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahallelinin 20 yıllık veresiye borcunu kapattı ama bakkal isyan ettiMahallelinin 20 yıllık veresiye borcunu kapattı ama bakkal isyan etti
6 saatlik izinde sokağa çıktı, çöken asma tavanın altına kaldı6 saatlik izinde sokağa çıktı, çöken asma tavanın altına kaldı
"Çin malı Covid-19 tanı kitleri" lisanssız çıktı "Çin malı Covid-19 tanı kitleri" lisanssız çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

George Floyd’un ölümü sonrasında ülke yangın yeri

George Floyd’un ölümü sonrasında ülke yangın yeri

Canlı yayını terk eden Muharrem İnce'den yeni açıklama!

Canlı yayını terk eden Muharrem İnce'den yeni açıklama!

3 jokerini de kullandı! Damga vuran soru

3 jokerini de kullandı! Damga vuran soru

Vazo sansürlü iç çamaşırsız pozları olay oldu

Vazo sansürlü iç çamaşırsız pozları olay oldu

Koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı

Koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı

Hain saldırının faili gözaltına alındı

Hain saldırının faili gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Dikkat artık başladı! 2. aşama planında neler yer alıyor?

Dikkat artık başladı! 2. aşama planında neler yer alıyor?

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kan donduran olay! Yakınları sinir krizi geçirdi

Kan donduran olay! Yakınları sinir krizi geçirdi

Kan donduran olay! Parkta baba, oğlunu öldürdü

Kan donduran olay! Parkta baba, oğlunu öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6 saatlik izinde sokağa çıktı, çöken asma tavanın altına kaldı

6 saatlik izinde sokağa çıktı, çöken asma tavanın altına kaldı

Sakarya'da itfaiyeden çatıda kedi operasyonu

İtfaiyeden çatıda kedi operasyonu

TIR'larla taşıdı! İşte 'uçak restoran'

TIR'larla taşıdı! İşte 'uçak restoran'

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

İntihar etmek için doğal gazı açtı, patlamada ev harabeye döndü

İntihar etmek için doğal gazı açtı, patlamada ev harabeye döndü

65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıktı

65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.