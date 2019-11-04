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Üniversiteli genç kazada feci şekilde can verdi, 5 arkadaşı yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 14:18 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında feci şekilde can veren 19 yaşındaki gencin Sivas Meslek Yüksek Okulu İnşaat Teknolojisi Bölümü 2.

Kırıkkale’de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında feci şekilde can veren 19 yaşındaki gencin Sivas Meslek Yüksek Okulu İnşaat Teknolojisi Bölümü 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. 62 metre sürüklenerek ters dönen otomobildeki 5 üniversite öğrencisinin ise hastanede tedavileri devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, hafta sonu tatillerini Ankara’da geçiren 6 üniversiteli genç, Sivas’a dönerken sabah saatlerinde Kırıkkale-Samsun karayolunun 18. kilometresi Yukarı Mahmutlar mevkisinde kaza yaptı. Cafer B. (50) idaresindeki 06 JTS 68 plakalı tıra arkadan çarpan Harun D.’nin (22) kullandığı 58 BA 807 plakalı otomobil, bariyerlere çarpıp 62 metre sürüklenerek ters döndü. Otomobilin arka camından dışarıya fırlayarak feci şekilde can veren 19 yaşındaki Mustafa Karakaya’nın Sivas Meslek Yüksek Okulu İnşaat Teknolojisi Bölümü 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan sürücü Harun D. ile Ebubekir Ş. (19), Şamil Buğrahan D. (19), Burak O. (20) ve Cihat Y.’nin (20) ise tedavisi devam ediyor. Kaza yerinde cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Karakaya’nın cenazesi Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan tır sürücüsü Cafer B. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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