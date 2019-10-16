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Üniversiteli genç kıza kabusu yaşatan saldırgan tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 15:46 | Son Güncelleme

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi yerleşkesinde bir kız öğrenciye cinsel saldırıda bulunup genç kızı gasp ettiği gerekçesiyle aranan saldırgan, polis ekiplerince yakalandı.

Üniversiteli genç kıza kabusu yaşatan saldırgan tutuklandı

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi yerleşkesinde bir kız öğrenciye cinsel saldırıda bulunup genç kızı gasp ettiği gerekçesiyle aranan saldırgan, polis ekiplerince yakalandı. Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 12 Ekim Cumartesi günü Süleyman Demirel Üniversitesindeki (SDÜ) Doğu ve Batı yerleşkelerinin ortasından geçen İstanbul Caddesi’nde bulunan üst geçitte meydana geldi. İddiaya göre, üniversite 1. sınıf öğrencisi genç kız, bir şahsın cinsel saldırısına ve gaspa uğradı. Olayda talihsiz genç kız yaralanırken, saldırgan kaçtı. Öğrenci, yaşananların ardından yaklaşık 200 metre yürüyerek, üniversitenin güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Olay sonrasında polis, elindeki bilgiler ışığında zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Bisikletli cinsel saldırı zanlısı 3 ayrı suçtan tutuklandı
Emniyet güçleri tarafından dün akşam saatlerinde evine yapılan operasyonla yakalanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Isparta Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “12.10.2019 günü saat 12.50 sıralarında meydana gelen ‘Cinsel saldırı’, ‘Kasten yaralama’ ve ‘Yağma’ olayının şüphelisinin yakalanmasına yönelik yapılan titiz teknik ve saha çalışması sonucu, şüpheli erkek şahsın ilimiz nüfusuna kayıtlı 1989 doğumlu olduğu tespit edilmiş, şüpheli şahıs ikametinde suçta kullanılan bisiklet ve müştekiye ait cep telefonu ile yakalanarak gözaltına alınmış, hazırlanan tahkikat sonrası adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

Üniversiteli genç kıza kabusu yaşatan saldırgan tutuklandı

Üniversiteli genç kıza kabusu yaşatan saldırgan tutuklandı

Üniversiteli genç kıza kabusu yaşatan saldırgan tutuklandı

Üniversiteli genç kıza kabusu yaşatan saldırgan tutuklandı

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