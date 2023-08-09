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Üniversiteli genç kızın sır ölümü! Saçlarını boyarken birden bağırmaya başladı ve... O detayı arkadaşı paylaştı

09.08.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesinde akılalmaz bir ölüm meydana geldi. Üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Deniz Demirbayraklı, evden aniden rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Arkadaşlarından edinilen bilgilere göre; genç kız evde saçlarını boyarken bir anda bağırmaya başlayıp fenalaştı. İşte sır ölümün detayları...

Üniversiteli genç kızın sır ölümü! Saçlarını boyarken birden bağırmaya başladı ve... O detayı arkadaşı paylaştı

İzmir'deki üniversite öğrencisi genç kızın ölümü akıllara durgunluk verdi. Ege Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren 20 yaşındaki Deniz Bayraklı, evde rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

SAÇLARINI BOYARKEN BAĞIRMAYA BAŞLADI

Yeni Asır'da yer alan habere göre; evdeyken aniden rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede hayatını kaybetti. Akılalmaz ölümün ardından arkadaşından edinilen bilgiye göre Demirbayraklı, evde saçlarını boyarken aniden bağırmaya başladı ve fenalaştı.

Yapılan inceleme sonrası genç kızın alerjik rahatsızlığı olduğu bilgisine ulaşıldı. Uzman ekiplerin yaptığı incelemelerde acil serviste ölen genç kızın bedeninde ateşli silah veya kesici delici alet yarası gibi bulgulara rastlanılmadı. Savcının talimatıyla genç kızın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verildi. Muğla Dalaman'da otel işletmecisi anne Sevtap Demirbayraklı sinir krizi geçirirken, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.

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İzmir Saç boyası ölüm

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