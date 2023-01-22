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Üniversiteli gence burs tuzağı! 'MİT'ten geliyoruz' diyerek kabusu yaşattılar

22.01.2023 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Onur D., kendisini arayan kişiler tarafından ‘Burs vereceğiz’ yalanıyla kandırıldı. Üniversiteli genç, 'MİT'ten geliyoruz' diyen kişilerce bindirildiği araçta taciz, tehdit ve şantaja maruz kaldı. İşte olayın detayları...

Üniversiteli gence burs tuzağı! 'MİT'ten geliyoruz' diyerek kabusu yaşattılar

Sabah'ın haberine göre Hacettepe Üniversitesi iktisat bölümü öğrencisi Onur D., geçtiğimiz 28 Temmuz'da bir dernek yetkilisi olduğunu söyleyen Arzu adlı kadın tarafından arandı. Onur D. adına arkadaşının burs başvurusunda bulunduğunu belirterek mülakata çağırdı. Hangi arkadaşının başvurduğunu soran genç, yanıt alamadı.

Aynı gün tekrar arayan kadın, ertesi gün mülakata girecek öğrencilerin servisle alınacağını söyledi. Belirtilen yere giden Onur D. içinde biri kadın 3 kişinin olduğu siyah lüks bir araç ile alındı. Araçtakileri kendisi gibi öğrenci sanan Onur D.'ye bu kişiler okuluyla ilgili sorular sordu.

'PARLAK ÇOCUKSUN'

İddiaya göre, araçtakilerden biri, "Zor durumda olduğunu biliyoruz. MİT'ten geliyoruz" dedi. Şüphelenen genç, kimlik görmek istedi. Aracın perdelerini kapatıp, "Parlak çocuksun, niye böyle yaşayasın. Bizim imkânımız çok. Ailene yardım edersin, bize yardımcı olacaksın. Biz de sana olacağız, bize güzellik yapacaksın, biz de sana yapacağız" diye konuştu.

'MÜLAKAT YAPACAĞIZ'

Durumdan rahatsız olan Onur D. teklifleri reddederek gitmek istedi. Bu kez de, "Bizimle geleceksin. Biraz takılıp mülakat yapacağız, sonra ne istersen misliyle veririz" cevabı aldı. Onur D. bırakmazlarsa bağıracağını söyleyince araçtan indirildi.

Avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunan Onur D., 5 kişi tarafından alıkonulduğunu, kendilerini MİT mensubu olarak tanıtan kişilerin kendisine taciz, tehdit ve şantajda bulunduğunu kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şantaj Tehdit taciz MİT burs

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