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  4. Üniversiteli gencin feci ölümü! TIR'ın altında metrelerce sürüklendi

Üniversiteli gencin feci ölümü! TIR'ın altında metrelerce sürüklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 14:55 | Son Güncelleme

Çanakkale'de yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi, TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç öğrenci çarpmanın etkisiyle yaklaşık 60 metre sürüklendi.

Üniversiteli gencin feci ölümü! TIR'ın altında metrelerce sürüklendi

Çanakkale-Bursa kara yolunda 15 Temmuz Otogarı'na doğru geçmeye çalışan Osman Kılıçer'e (24), Bulgaristan vatandaşı Yaromir Mihavlov (55) idaresindeki yabancı plakalı tır çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 60 metre sürüklenen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi Kılıçer, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kılıçer'in cesedi, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

TIR sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sürücünün ilk ifadesinde, yayanın kendisini gördükten bir süre sonra koşarak karşı şeride doğru koştuğunu ancak tüm çabası ve yaptığı manevraya rağmen kazanın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

(AA)

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