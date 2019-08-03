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Üniversiteli gencin geçirdiği kaza sonrası 'Boya' keşfi: 3 ilçede test ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 11:41 | Son Güncelleme

KARŞIDAN karşıya geçerken geçirdiği trafik kazası, üniversiteli Cavit Bayramlı'yı mucit yaptı.

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- KARŞIDAN karşıya geçerken geçirdiği trafik kazası, üniversiteli Cavit Bayramlı'yı mucit yaptı. Silinen yol şerit boyası nedeniyle hastanelik olan genç, kaza sonrası arkadaşı Kerem Acar ile birlikte 'silinmeyen yol şerit boyası' üretti. Boyaların İstanbul'un 3 ilçesinde test edildiğini belirten gençler, hedeflerinin ürünü Avrupa'ya yaymak olduğunu söyledi.

^3 yıl önce lise birinci sınıf öğrencisi olduğu dönemde trafik kazası geçiren Cavit Bayramlı, beyin kanaması sonrası hastanelik oldu. Aynı zamanda sağ bacağına platin takılan Bayramlı, trafik kazasının 'silinen yol şerit boyası' kaynaklı olduğunu öğrenince arkadaşı Kerem Acar'la birlikte silinmeyen yol şerit boyası geliştirmeye karar verdi. Bu süreçte Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği'ni kazanan genç, kazadan 2 yıl sonra gerçekleştirilen Nanoteknoloji Fuarı'nda fikrini daha da geliştirdi. Bir yıllık Ar-Ge çalışması sonrası, boyayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teste gönderen iki mucit, belediyeden olumlu dönüş olunca projelerini daha da geliştirdi. Yol şerit boyaları, şu an İstanbul'un 3 ilçesinde kullanılıyor.

BİR YILLIK AR-GE ÇALIŞMASI SONRASI GELİŞTİRDİK

Kaza sonrası boyaların kalıcı olması adına yapılması gerekenleri düşündüğünü söyleyen Cavit Bayramlı (18), “Lise birinci sınıfın ikinci döneminde karşıdan karşıya geçerken bir trafik kazası geçirdim. Küçük çaplı bir beyin kanaması geçirdim ve sağ bacağıma platin takıldı, şu anda dudağıma halen dikiş var. Trafik kazasının nedeni olarak silinen yol şerit boyası gösterildi. Kaza geçirdiğim alan boyası silinen bir yaya geçidiymiş. Bunu öğrenince aklımda boyaların kalıcı olması yönünden bir fikir oluştu. Kazadan 2 yıl sonra arkadaşımla beraber Nanoteknoloji Fuarı'na katıldım. Bu malzemelerin boyaya entegre olarak daha sağlam olacağı düşüncesiyle çalışmalarıma başladım. Fuardan yakın arkadaşım Kerem Acar'a bahsettim. Bir yıllık Ar-Ge çalışmasına başladık. Ar-Ge çalışması sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teste gönderdik. Olumlu sonuç alınca daha da heyecanlandık. Daha da çaba sarf etmeye başladık” dedi.

HEDEF KAZALARI EN AZA İNDİRMEK

Normalde, yol şeritlerinde sentetik boyalar kullanıldığını ve bunun çevreye çok zararlı olduğunu anlatan Cavit Bayramlı, “Normalde, yol şeritlerinde sentetik boyalar kullanılıyor ve bunlar çevreye çok zararlı. Solunum yolları açısından zehirli gazlar niteliğinde. Biz de su bazlı boya kullanalım, doğal olsun fakat dayanaklılığı daha yüksek olsun istedik. Bu sayede bu boya üzerinde Ar-Ge çalışmalarımıza başladık. Projemiz şu anda ürün aşamasında. Dünyanın küresel hedefleri arasında sürdürülebilir, akıllı şehirler var. Sadece Türkiye'yi değil, dünyada otonom, yol ve şerit takip cihazı bulunduran araçlar kullanılmak isteniyor. Bu araçlar yol ve şeritler düzgün olmadığı sürece kullanılamıyor. Aynı zamanda yol ve şeritlerden kaynaklı trafik kazaları gerçekleşiyor. Şu anki hedefimiz Türkiye ve dünyadaki tüm yol ve şeritlerden gerçekleşen trafik kazalarını en aza indirmek. Böylelikle küresel kalkınma hedeflerine destek sağlamak istiyoruz” diye konuştu.

GELİŞTİRİLEN BOYA 13 DAKİKADA KURUYOR

Araştırmaları sonrası su bazlı yol ve şerit boyalarının 3 ila 6 ay arasında silindiğini belirlediklerini ifade eden Kerem Acarlı, “Bunu 2 ila 4 yıl üzerine kadar çıkaracak bir boya geliştirdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız test sonucunda hem sağlamlık hem de kuruma süresinin kısalığı açısından geliştirdiğimiz boyanın diğerlerinden farklı olduğunu gördük. Piyasadaki boyaların kuruma süresi 40 dakika, geliştirdiğimiz boyanın süresi ise 13 dakika. Piyasada şu an kullanılan boyalar sentetik boya. Bizim geliştirdiğimiz boya ise su bazlı olmasına rağmen çevre dostu olarak biliniyor" ifadelerini kullandı.

AMSTERDAM'DA ŞİRKETLEŞMEYİ HEDEFLİYORUZ

Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'nda bin 800 şirketleşmiş proje arasında şirket olmadan Türkiye'nin tek liseli genç girişimcileri olarak yarı finale kaldıklarını hatırlatan Acarlı, şöyle devam etti:

“Bizim dönüm noktamız o yarışma oldu. Ardından katıldığımız diğer yarışmalarda birincilikler, dereceler ve en önemlisi referanslar elde ederek yurt dışında (Amsterdam'da) şirketleşme hakkı ve yatırım şansı kazandık. Şu an ilk hedefimiz şehirlerarası karayolları ve havalimanlarında bu boyanın kullanılması. Şu anda İstanbul'un 3 ilçesinde bu boyalar uygulandı. İkinci hedefimiz ise Amsterdam'da şirketleşme hakkını elde edersek farklı bir stratejiyle bunu Avrupa'ya yaymak istiyoruz. Bizim için bir hayaldi ve şu an gerçek olma yolunda ilerliyor. Bu yolda hem ülkemiz adına hem de dünya için bir şeyler yapıyoruz.”

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