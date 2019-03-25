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Üniversiteli gençler down sendromlu çocukların yüzünü güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 17:27 | Son Güncelleme

Fırat Üniversitesi öğrencileri, "Hayalleri Boyama Projesi" kapsamında 53 down sendromlu çocukla ata bindi, boyama yaptı, geleneksel oyunlar oynadı

ELAZIĞ (AA) - Fırat Üniversitesi öğrencileri "Hayalleri Boyama Projesi kapsamında düzenlenen etkinlik ile down sendromlu çocukların yüzünü güldürdü.

Üniversiteli gençlerden oluşan Farkındalık Atölyesi tarafından özel bir eğitim kurumu iş birliğiyle bir çiftlikte etkinlik düzenlendi.

Öğrenciler etkinlikte, 53 down sendromlu çocukla ata bindi, boyama yaptı, geleneksel oyunlar oynadı.

Fırat Üniversitesi Farkındalık Atölyesi Başkanı Fırat Algül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteli öğrenciler olarak down sendromlu çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağladıklarını söyledi.

"Yeryüzünün meleklerini mutlu etmekten çok mutlu olduk." diyen Algül, onların gözlerindeki ışıltıyı görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Algül, bu etkinlik ile farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Onlar artı bir fark ile bizden daha güzeller. Onların bu mutlu anlarını unutulmaz bir anı haline getirmeye çalıştık. Güldüler, eğlendiler. Onların gözlerindeki parıltı bizlere yetti. Onlara ilgimizi sürdürürsek, onların yanında olursak, bizden bir farklarının olmadığını anlayacaklar."

Özel eğitim kurumunun müdürü Zuhal Mutluay, amaçlarının bu projede çocukların toplumsal uyumunu ve becerilerini artırmak olduğunu belirtti.

Bu kapsamda çocukları duyu bütünleme anlamında atlarla bir araya getirdiklerini ifade eden Mutluay, "Burada eğlenerek güzel anılar biriktirmelerini istedik. Yüzlerinde birazcık gülümseme sağlayabildiysek ne mutlu bize. İnşallah bu birliktelik ve iş birliği devam edecek. Yeni projelerimizle bu etkinlikleri sürdüreceğiz." dedi.

Gönüllü gençlerden Ayşe Demir, down sendromlu çocuklarla güzel bir gün geçirdiklerini dile getirdi.

Çocuklar sayesinde ata bindiklerini ifade eden Demir, çocuklarla güzel bir bağ kurduklarını ifade etti.

Muhammet Fatih Aydın ise down sendromlu çocuklarla bu etkinlikte yer almaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bizim için de çok eğlenceliydi. Onlar da eğlendiler. Bize sarılarak duygularını ifade etmeye çalıştılar." şeklinde konuştu.

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