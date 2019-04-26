Üniversiteli gençler özel öğrencileri doyasıya eğlendirdi

Bursa Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu, İbn-i Sînâ Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerini misafir etti.

Orta ve ağır seviyedeki zihin engelli öğrenciler doyasıya eğlenerek keyifli bir gün geçirdi. Üniversite bahçesinde hazırlanan alandaki faaliyet renkli görüntülere sahne oldu. Akademisyenler ve üniversite öğrencilerinin iştiraki ile her engelli öğrenciye bir üniversiteli eşlik ederek birlikte eğlendiler. Gıda programının hazırlamış olduğu ikramlıklar katılanlar tarafından oldukça beğenildi. Engelli öğrencilerin halat çekme, okçuluk, yumurta taşıma ve uçurtma uçurma yarışmaları ilgi gördü. Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İbrahim Çakmak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe ve İbn-i Sînâ Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Ahmet Memi de programa katıldı.



