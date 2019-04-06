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Üniversiteli gençlere 'güvenli ilişki' eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 10:01 | Son Güncelleme

ALTINBAŞ Üniversitesi Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nce hayata geçirilen 'İlişki Becerileri Çalışma Grubu, 18-22 yaş arası üniversite öğrencilerine güvenli ilişki eğitimleri veriyor.

Üniversiteli gençlere 'güvenli ilişki' eğitimi

İSTANBUL, (DHA)- ALTINBAŞ Üniversitesi Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nce hayata geçirilen 'İlişki Becerileri Çalışma Grubu, 18-22 yaş arası üniversite öğrencilerine güvenli ilişki eğitimleri veriyor.

Uzmanlar, çiftler arası ilişkiler ve özellikle artan kadına şiddet olaylarının önlenmesi konusunda polisiye ve adli tedbirlerden önce eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının önemine dikkat çekiyor. Bu bağlamda, Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi 'İlişki Becerileri Çalışma Grubu'nu hayata geçirdi. Çalışma grubunda, uzman bir akademisyen tarafından öğrencilere güvenli ve sağlıklı ilişki eğitimleri verilmeye başlandı.

"EŞİTLİKÇİ İLİŞKİLERİN DESTEKLENMESİNİ AMAÇLIYORUZ"

'Flört ilişkilerinde şiddet nedir, güvenli ilişkiler nasıl kurulur, ilişkide güç dengesi nasıl sağlanır' gibi soruların cevaplandığı grup çalışmasında, ilişkiler ve bireyler arası iletişim süreçlerinin farklı yönleri, çeşitli eğitsel aktivitelerle anlatılıyor. 18-22 yaş arasındaki üniversite öğrencilerine açık ve eğitimlerin ücretsiz olduğu çalışma hakkında bilgi veren Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğr. Üyesi Anıl Özge Üstünel, üniversite çağındaki gençlerin flört ilişkilerinde şiddetin yaygın biçimde görüldüğünü belirtti. Üniversite döneminin gençlerin gelişimleri için çok önemli olduğunu ve bu dönemde kurulan ilişkilerde yaşanan şiddetin ileriki yaşlarda psikolojik ve fiziksel sağlığı olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Üstünel, "İlişki Becerileri Çalışma Grubu ile gençlerin kalıplaşmış toplumsal cinsiyet rollerini sorgulamasını, ilişkilerdeki rollerine ilişkin iç görü geliştirmesini şiddeti tanıma ve şiddetle baş etme becerileri edinmesini hedefliyoruz. Bu sayede, yakın ilişkilerde özellikle gençlere ve kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi ve daha eşitlikçi ilişkilerin desteklenmesini amaçlıyoruz" diye konuştu.

Her çarşamba 15.00-17.00 saatleri arasında Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen 'İlişki Becerileri Çalışma Grubu'nda eğitimler 15 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

Üniversiteli gençlere 'güvenli ilişki' eğitimi

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