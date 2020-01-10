HABER
  4. Üniversiteli Gizem'in öldüğü kazada isyan ettiren karar!

Üniversiteli Gizem'in öldüğü kazada isyan ettiren karar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 14:04 | Son Güncelleme

Burdur'da 2016 yılında üniversite öğrencisi Medine Gizem Çakal'ın (19), kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazada tutuksuz yargılanan sürücü Ramazan Altınsoy, 2 yıl 1 ay hapse mahkum edildi. Sanığın cezası, 15 bin 20 lira para cezasına çevrildi. Antalya İstinaf Mahkemesi, kararı onadı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencisi Medine Gizem Çakal, 7 Aralık 2016 tarihinde Halk Pazarı Caddesi'nde Burdur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait Ramazan Altınsoy'un kullandığı kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili Altınsoy hakkında dava açıldı. Burdur 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonunda tutuksuz sanık Ramazan Altınsoy, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapse mahkum oldu. Sanığın cezasını 2 yıl 1 aya indiren mahkeme, hapis cezasını günlüğü 20 liradan olmak üzere 15 bin 200 lira para cezasına çevirdi. Sanığın bu bedeli 24 eşit taksitte ödemesine ve ehliyetine 6 ay süreyle el konulmasına karar verildi.

EŞİT KUSURLU

Medine Gizem Çakal'ın ailesi kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı. Mahkeme kararında, "Dairemizce soruşturma ve yargılama aşamasında aldırılan bilirkişi raporlarındaki kusur durumunun derecelendirilmesine ilişkin görüşlere itibar edilmemiştir" denildi. Kararda, şu ifadelere yer verildi: "Ancak 15 DT 301 plakalı arkasında silindir yüklü römork takılı yol bakım kamyonunun sürücü, aracının uzunluğunu ve yol kenarında yürümekte olan yayaları dikkate almadan dar kavisle ve kontrolsüzce sola dönüş yapmış, o sırada solunda, yol kenarında, kaplama içerisinde kendisi ile aynı istikamette yürümekte olan yaya Medine Gizem'e çarpmıştır. Sanık ile olay yerindeki kaldırımı kullanmayıp, kendi can güvenliğini tehlikeye atacak tarzda, yol kenarında ancak kaplama içerisinde yürüyen ve arkadan gelen araçtan korunma tedbirini almayan Medine Gizem Çakal'ın, olayın meydana gelmesinde eşit kusurlu olduğu dairemizde kanaat oluşturmuştur. Bu nedenle ilk derece mahkemesince sanık hakkında takdir edilen temel ceza miktarında bir isabetsizlik bulunmamıştır."

BABADAN KARARA TEPKİ

Medine Gizem Çakal'ın babası Ömer Çakal, karara tepki gösterdi. Kızının kaldırımı olmayan caddede yürürken arkadan gelen ehliyeti yetersiz bir sürücünün kullandığı resmi plakalı asfalt kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini belirten Ömer Çakal, "Burdur'da 3 yıldır adalet aradım. Adalet gerekli cezayı verir diye hep umudumuz vardı ama kızımın hayatına 25 ay ceza verildi. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi de kararı onadı. Bu kararla hem adalet hem de kamu vicdanı derinden yaralandı. Yargı kaldırım kenarında öldürülmeyi eşit kusurlu bulmuş" dedi.

'ÜZÜNTÜDEN İŞİMİ KAYBETTİM'

Ömer Çakal, "Ben ve eşim 3 yıldır adalet arıyoruz. Üzüntüden işimi kaybettim. Eşim ana yüreği, her gece ağlıyor. Akciğerine pıhtı attı, tedavi görüyor, üzülmemesi lazım. Ocağım söndü. Hangi din, hangi vicdan okula giderken öldürülen Medine Gizem'e verilen adaleti kabul eder" diye konuştu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
İki aslan yavrusunun isimlerini vatandaşlar belirleyecekİki aslan yavrusunun isimlerini vatandaşlar belirleyecek
Beşiktaş'ta işmakinası üstgeçide çarptı (1)Beşiktaş'ta işmakinası üstgeçide çarptı (1)
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Medine Gizem Çakal Bursa Ramazan Altınsoy mahkeme

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nevşehir'de intihar girişimi! Vatandaşlar o anları film gibi izledi

Vatandaşlar o anları böyle izledi!

Atilla Taş hastaneye kaldırıldı

Atilla Taş hastaneye kaldırıldı

'Cuma namazı kısalıyor mu?' haberlerine müftülükten açıklama

'Cuma namazı kısalıyor mu?' haberlerine müftülükten açıklama

Son dakika! Beşiktaş'ta vinç üst geçide çarptı! Yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı

Beşiktaş'ta faciadan dönüldü

Asitli saldırı mağduru Berfin Özek'in ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Erdoğan tepki göstermişti! Berfin'in ailesinden açıklama

Bakan Akar ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti

Bakan Akar, Jeffrey'i kabul etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.