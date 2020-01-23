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Üniversiteli Gülistan, 750 bin metrekarelik alanda 19 gündür aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 15:01 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de, kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrenci Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 750 bin metrekarelik alanda 160 kişilik ekiple 19 gündür sürüyor.

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrenci Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 750 bin metrekarelik alanda 160 kişilik ekiple 19 gündür sürüyor.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurtta 5 Ocak günü sabah saatlerinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Gülistan'ın Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışması başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda üniversiteli genç kızın cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları da ifadelerinde, Gülistan'ı en son viyadükte gördüğünü anlattı. İlerleyen günlerde Gülistan Doku'nun, köprü üzerinde çömelmiş halde, yoldan geçen aracın kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.
Gülistan'ın ​Uzunçayır Baraj Gölü'ne düştüğü ihtimali üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Van ve Diyarbakır'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Elazığ ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Diyarbakır, Manisa, Kahramanmaraş belediyeleri bünyesindeki arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla sürüyor.
ARAMALAR 750 BİN METREKARELİK ALANDAKİ 13 AYRI SAHADA SÜRÜYOR
Gülistan'ın bulunması için ekiplerin yaptığı ortak arama çalışmaları 750 bin metrekarelik alandaki baraj gölü ve karadan oluşturulan 13 ayrı arama sahasında devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri uzaktan kumandalı su altı tespit cihazı (ROV) ile çalışmalarını su altında sürdürürken, AFAD ekipleri botlarla, dalgıç polisleri su altında, özel harekat polisleri iz takip köpekleriyle karadan, helikopter ve drone'la havada arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, arama çalışmalarını yerinden takip edip, Gülistan'ın ailesini çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

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