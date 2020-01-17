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Üniversiteli Gülistan için 7 ilden arama-kurtarma ekibi geldi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 19:33 | Son Güncelleme

YENİ GÖRÜNTÜ Tunceli'de Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak günü, Pertek karayolunda ilerleyen bir kişi, genç kızın telefon sinyalinin son alındığı Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken, aracının kamerasına yansıdığı iddia edilen görüntüleri savcılığa teslim etti.

YENİ GÖRÜNTÜ
Tunceli'de Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak günü, Pertek karayolunda ilerleyen bir kişi, genç kızın telefon sinyalinin son alındığı Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken, aracının kamerasına yansıdığı iddia edilen görüntüleri savcılığa teslim etti. Görüntülerde, Gülistan olduğu iddia edilen kapüşon takan kızın, viyadükteki bariyerlerin arasında oturduğu görülüyor. Savcılık, görüntülerdeki kişinin Gülistan olup olmadığını belirlemek için inceleme başlattı.

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