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Üniversiteli Gülistan'ın arama çalışmaları 18'inci günde de sürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 17:47 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de 5 Ocak gündünden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 18'inci günde de devam etti.  Arama çalışmalarını takip eden CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Gülistan için Meclis'te araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.

TUNCELİ,(DHA)- TUNCELİ'de 5 Ocak gündünden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 18'inci günde de devam etti. Arama çalışmalarını takip eden CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Gülistan için Meclis'te araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştı. Uzunçayır Baraj Gölü'nde başlatılan arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, polis özel harekat, dalgıç polisler ile İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Diyarbakır, Elazığ ve Adıyaman'dan gelen 150 kişilik arama kurtarma ekibi katılıyor.
CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Orhan Sarıbal, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Tunceli'ye gelerek, Gülistan için sürdürülen arama çalışmalarını takip etti. AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan CHP heyeti daha sonra Gülistan'ın ailesiyle görüştü.
Daha sonra açıklama yapan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Gülistan Doku'yu partisinin milletvekilleriyle gündemde tutmaya çalıştıklarını söyledi. Gülistan için Meclis'te araştırma komisyonu kurulması gerektiğini kaydeden Özel, "Bir mucize olsun ve Gülistan sağ salim başka bir yerden gelsin. Ama işin Tunceli ile ilgili sosyolojik bir boyutu var. O konuda üniversite öğrencilerin neler yaşadığı ile ilgili ailelerin yakarışları var. Bu konularda Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer tüm partilerden destek beklediklerini söylediler. Meclis'in Rabia Naz araştırma komisyonu gibi bir komisyon kurup araştırma yapması doğru olabilir. Şu an üzerinde mutabakata vardığımız nokta, partimizden bir komisyon oluşturarak önümüzdeki günlerde bir takım temaslarda bulunsun. Bu olayın bir an önce aydınlanmasına katkı sunmak ve benzer psikolojik üzüntülerin yaşanmaması için Tunceli'deki sosyal hayatı konuşmak için buralarda bir görevlendirme yapmayı düşünüyoruz" dedi.

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