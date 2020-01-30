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Üniversiteli Gülistan'ın arama çalışmaları 26'ncı günde de sürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 18:37 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de, 5 Ocak'ta ortadan kaybolan üniversite öğrenci Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 26'ncı günde de sürdü.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, 5 Ocak'ta ortadan kaybolan üniversite öğrenci Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 26'ncı günde de sürdü. Gülistan'ın ablası Aygül Doku, düzenlediği basın toplantısında kardeşinin kaybolduğu günden önce 2 gün boyunca yurda gitmediğini ve bu durumu yurt yetkilileri kendilerine bilgi vermediği öne sürdü.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştı. Jandarma arama kurtarma timleri, dalgıç polisler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla bugün de arama çalışmaları devam etti.
Gülistan'ın arama çalışmaları 26'ncı günde sürerken ablası Aygül Doku, düzenlediği basın toplantısıyla kardeşinin kaybolmasıyla ilgili süreci değerlendirdi. Toplantıda Uzunçayır Baraj Gölü'nde bulunan Gülistan'a ait bir notu gazetecilerle paylaşan Doku, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı ile yaptıkları görüşmede savcının Gülistan'ın erkek arkadaşı Rus vatandaşı Z.A. ile ailesinin ifadelerinin tekrar alınacağını söylediğini aktardı.
Doku, kardeşi Gülistan'ın kaybolmadan önce 2 gün boyunca kaldığı yurda gitmediğini ve bu durumun yurt yetkilileri kendilerine bilgi vermediğini öne sürerek, şöyle konuştu:
"Gülistan'ın kaybolduğu 5 Ocak gününden önce 2 gün boyunca yurda gitmemiş. Normal şartlarda Gülistan 1 gün bile yurda gitmese yurt yetkililerinin bu durumu telefonla aileye bildirmesi gerekiyor. Çünkü bütün devlet ve özel yurtlar bunu yapmak zorunda. Gülistan'ın arkadaşı 2 gün boyunca yurda gelmediği için emniyete başvuruyor. Bu ihbarın ardından emniyet bizi bilgilendirdi. Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama sırasında su altında Gülistan'a ait bir not bulundu. Bulunan notta Gülistan, rektörlüğe iletmek üzere derslere her geç kaldığında hocası tarafından her geç kalma başına 5 TL para istediğine dair şikayetler yer alıyor."

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