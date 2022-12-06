HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Üniversiteli İlayda'nın ölümünde serbest kalan sürücüye 15 yıla kadar hapis talebi

Üniversiteli İlayda'nın ölümünde serbest kalan sürücüye 15 yıla kadar hapis talebi

06.12.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılında Trabzon'da meydana gelen kazada üniversiteli İlayda'ya alkollü sürücü B.B. çarpmış, genç kız kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. B.B. hakkında 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken, iddianamede, 2,08 promil alkollü olduğu belirlenen B.B.'nin araç hızını görüş, hava ve trafik durumuna göre ayarlamadığına ve kuralları ihlal ettiğine yer verildi.

Üniversiteli İlayda'nın ölümünde serbest kalan sürücüye 15 yıla kadar hapis talebi

Kaza, 5 Nisan 2020'de Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi'nde meydana geldi. B.B.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak 10 metre yükseklikten dal-çık girişine düştü. Kazada araçtaki sürücü, Ö.Ü. ile Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sultanhisar Meslek Yüksekokulu (MYO) Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı 1'inci sınıf öğrencisi İlayda Kaim yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. İlayda, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Screenshot_2

SERBEST KALDI

Ölümü ailesi ve arkadaşlarını hüzne boğan İlayda Kaim, Vakfıkebir ilçesinde toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturmada, tedavisi sonrası ifadesi alınan B.B., serbest bırakıldı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma, tamamlanarak tutuksuz B.B. hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 2,08 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün araç hızını görüş, hava ve trafik durumuna göre ayarlamadığına ve kuralları ihlal ettiğine yer verildi. Suçun bilinçli taksirli işlendiğini değerlendiren savcı ayrıca cezanın 3'te 1'den yarısına kadar artırılmasını istedi.

Screenshot_4

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Parasını sayarken fark etti: Türkiye'de böylesi 3-4 tane varParasını sayarken fark etti: Türkiye'de böylesi 3-4 tane var
Bursa’da 380 bin voltla gelen ölüm! Uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı…Bursa’da 380 bin voltla gelen ölüm! Uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı…
Önce dövdüler sonra arabayla üstünden geçtiler!Önce dövdüler sonra arabayla üstünden geçtiler!
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Brezilya maçında yaşanan pozisyona kimse anlam veremedi

Brezilya maçında yaşanan pozisyona kimse anlam veremedi

Esra Erol neye uğradığını şaşırdı!

Esra Erol neye uğradığını şaşırdı!

Kritik veriler açıklandı, hesaplar yeniden değişti

Kritik veriler açıklandı, hesaplar yeniden değişti

9 yaşındaki kıza iğrenç taciz! 'Kız çıplaktı' deyip...

9 yaşındaki kıza iğrenç taciz! 'Kız çıplaktı' deyip...

Acemoğlu için çok konuşulacak iddia: 'Erdoğan, davet etti'

Acemoğlu için çok konuşulacak iddia: 'Erdoğan, davet etti'

Cinayet 15 ay sonra çözüldü!

Cinayet 15 ay sonra çözüldü!

İlginizi Çekebilir

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.