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Üniversiteli İlknur'dan 22 gün sonra kötü haber!

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 12:19 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi İlknur Kandemir (20), 22 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Üniversiteli İlknur'dan 22 gün sonra kötü haber!

Acı olay, 15 Kasım günü D-140 Karayolu üzerindeki Akyazı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurdu önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Sakarya Üniversitesi Akyazı Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret 1'inci sınıf öğrencisi İlknur Kandemir, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakımda tedavi altına alınan Kandemir, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

İlknur Kandemir bugün Söğütlü ilçesi Maksudiye Mahallesi'nde toprağa verilecek. DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kaza ilknur kandemir

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