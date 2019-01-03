Üniversiteli İrem, son yolculuğuna uğurlandı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - İZMİR'de denize düştükten sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren üniversite öğrencisi İrem Coşkun (18), memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

2018 yılının son günü 31 Aralık'ta arkadaşları ile birlikte gezmeye çıkan Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi İrem Coşkun, Alsancak'ta denize düştü. Yüzme bilmediği için çırpınmaya başlayan İrem, deniz polisleri tarafından sudan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahale ettiği İrem Coşkun, tüm çabalara rağmen 1 Ocak'ta yaşamını yitirdi.

İrem için bugün memleketi Mersin'de cenaze töreni düzenlendi. Ailesinin yaşadığı merkez Akdeniz ilçesindeki Kazanlı Mahallesi'ne getirilen İrem'in cenazesi, Kazanlı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Acılı anne Arzu ve baba Hakan Coşkun'u akrabaları teselli etti.

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