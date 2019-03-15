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Üniversiteli İrem Su hayata tutunamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 04:10 | Son Güncelleme

Burdur'da iki gün önce Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya (19) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Kavşağı’nda meydana geldi. Süleyman Emre K. yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobille Emre E. yönetimindeki 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan İrem Su Akkaya (19) ağır yaralandı.

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Kaza sonrasında 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan MÜKÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği 1. Sınıf öğrenci İrem Su Akkaya, Burdur Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Isparta’daki özel hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavisi süren İrem Su Akkaya, dün akşam saatlerinde yaşam savaşını kaybetti.

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CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Gece yarısı otopsisi tamamlanan genç kızın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Manisa’nın Soma ilçesine uğurlandı.

Genç kızın yakınları ve arkadaşları hastane önünde gözyaşı dökerken, ailesi ise yasa boğuldu.

19 yaşındaki İrem Su Akkaya’ nın yaşamını yitirdiğini öğrenen MAKÜ Yönetimi ise MAKÜ sitesinden başsağlığı mesajı yayınlandı.

(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Burdur trafik kazası irem su

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