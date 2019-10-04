Üniversiteli İrem Su'nun öldüğü trafik kazası davası

Burdur'da meydana gelen trafik kazasında üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın ölümüyle ilgili sanık sürücüye verilen 9 yıl 9 ay hapis cezasına tarafların itirazına ilişkin duruşma, Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde sürüyor.

11. Ceza Dairesindeki duruşmaya tutuklu sanık Emre Esmer, hayatını kaybeden genç kızın babası Halil Akkaya, annesi Leyla Akkaya, yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için kısa süren duruşmayı 1 Kasım'a erteledi.

Duruşma sonrası Bölge Adliye Mahkemesi önünde toplanan grup, "İrem Su için adalet istiyoruz" yazılı pankart açtı. İrem Su'nun ailesi ve yakın arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Kazada ölen İrem Su'nun annesi Leyla Akkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite öğrencileri ve bazı taraftar topluluklarının kendilerine destek vermek için Antalya'ya geldiğini söyledi.

Tek çocuğu İrem Su'yu kaybetmenin acısını yaşadığını belirten Akkaya, "Depremden çok korktuğum için kızımın tek hayali inşaat mühendisi olup bana bir ev yapmaktı. Kızım bana ev yapamadı ama ben ona ev yaptım. Tek isteğimiz kızımızın okuyup mesleğini eline almasıydı, başka da bir şey istemiyorduk. Kızım bunu hak etmedi, adaletin yerini bulmasını istiyorum." diye konuştu.