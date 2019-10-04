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Üniversiteli İrem Su'nun öldüğü trafik kazası davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 12:12 | Son Güncelleme

Burdur'da iki aracın çarpıştığı kazada 19 yaşındaki üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın ölümüne ilişkin sanık sürücüye verilen hapis cezasına ilişkin dava Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde devam etti - Kazada ölen İrem Su'nun annesi Leyla Akkaya: - "Depremden çok korktuğum için kızımın tek hayali inşaat mühendisi olup bana bir ev yapmaktı. Kızım bana ev yapamadı ama ben ona ev yaptım"

Burdur'da meydana gelen trafik kazasında üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın ölümüyle ilgili sanık sürücüye verilen 9 yıl 9 ay hapis cezasına tarafların itirazına ilişkin duruşma, Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde sürüyor.

11. Ceza Dairesindeki duruşmaya tutuklu sanık Emre Esmer, hayatını kaybeden genç kızın babası Halil Akkaya, annesi Leyla Akkaya, yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için kısa süren duruşmayı 1 Kasım'a erteledi.

Duruşma sonrası Bölge Adliye Mahkemesi önünde toplanan grup, "İrem Su için adalet istiyoruz" yazılı pankart açtı. İrem Su'nun ailesi ve yakın arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Kazada ölen İrem Su'nun annesi Leyla Akkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite öğrencileri ve bazı taraftar topluluklarının kendilerine destek vermek için Antalya'ya geldiğini söyledi.

Tek çocuğu İrem Su'yu kaybetmenin acısını yaşadığını belirten Akkaya, "Depremden çok korktuğum için kızımın tek hayali inşaat mühendisi olup bana bir ev yapmaktı. Kızım bana ev yapamadı ama ben ona ev yaptım. Tek isteğimiz kızımızın okuyup mesleğini eline almasıydı, başka da bir şey istemiyorduk. Kızım bunu hak etmedi, adaletin yerini bulmasını istiyorum." diye konuştu.

Akkaya, kızının geri gelmeyeceğini ama bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması için mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Burdur'da 13 Mart'ta Süleyman Kılınç idaresindeki 42 DIP 19 plakalı otomobil ile Emre Esmer'in kullandığı 03 RF 575 plakalı otomobilin üniversite kavşağında çarpışması sonucu ağır yaralanan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya (19), kaldırıldığı Isparta'daki özel bir hastanede hayatını kaybetmişti.

Olaydan sonra tutuklanan ve alkollü araç kullandığı iddia edilen sürücü Emre Esmer, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış, taraf avukatları Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunmuştu.

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