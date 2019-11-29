Üniversiteli İrem Su'nun öldüğü trafik kazasına ilişkin dava

Burdur'daki trafik kazasında üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın ölümüyle ilgili sanık sürücüye verilen 9 yıl 9 ay hapis cezasına tarafların itirazı üzerine davanın, Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden görülmesine devam edildi.

11. Ceza Dairesindeki duruşmaya tutuklu sanık Emre Esmer, hayatını kaybeden genç kızın babası Halil ve annesi Leyla Akkaya, yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanığın kazadan hemen önce hızını 80'den 91'e çıkardığına yönelik kaza yeri keşif raporunu okudu.

Sanık Esmer, rapora ilişkin savunmasında ne hayatını kaybeden İrem Su Akkaya'yı ne de ailesini tanıdığını, kimseye zarar verme kastının bulunmadığını ileri sürdü.

Rapora bir diyeceğinin olmadığını ifade eden Esmer, "Beyaz aracı sollamak için hızımı artırmıştım, daha önceki ifadelerimde de bunu dile getirmiştim." dedi.

Müştekiler ise rapora ilişkin diyeceklerinin olmadığını, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 20 Aralık'a erteledi.